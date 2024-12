Borsa di Tokyo chiude in calo: Nikkei a -0,96%

In un anno caratterizzato da forti oscillazioni, la Borsa di Tokyo ha chiuso il 2024 con un impressionante incremento del 19% nell’indice Nikkei. L’ultimo giorno di contrattazione, però, non ha rispecchiato l’andamento annuale poiché il mercato ha subito una flessione dello 0,96%, chiudendo a 39.894,54 punti. La sessione negativa è stata influenzata principalmente dal calo dei titoli del settore automobilistico e tecnologico, con Nissan Motor che ha registrato una perdita del 5,7% e Recruit Holdings del 2,8%.

Anche l’indice Topix, più ampio e rappresentativo, ha chiuso in calo dello 0,60% a 2.784,92 punti. Questo andamento riflette le preoccupazioni degli investitori, che chiudono l’anno in un clima di incertezza dovuto alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Ucraina, oltre che all’attesa per le future mosse di politica economica dell’amministrazione Trump.