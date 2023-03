BYD: volano le vendite di auto elettriche e l'utile nel 2022

Nel 2022 la casa automobilistica cinese BYD ha venduto un numero record di veicoli elettrici e ha visto il proprio utile netto più che quintuplicarsi.

Nel dettaglio, il produttore di auto ha registrato un fatturato di 216 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di euro), in aumento del 96% su base annua, e un risultato netto di 16,6 miliardi di yuan (2,2 miliardi di euro), a fronte di 3 miliardi di yuan del 2021 (+446%). Gli analisti interpellati da Bloomberg si aspettavano un valore intorno ai 16 miliardi di yuan.

I risultati sono stati sostenuti da una forte domanda di veicoli elettrici in Cina, grazie ad una campagna di incentivi in tal senso. L’anno scorso BYD ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla produzione di veicoli ibridi ed elettrici, abbandonando le auto con motorizzazioni tradizionali.

Nel 2022 BYD ha venduto 1,86 milioni di auto ibride ed elettriche e plug-in nel 2022, più dei quattro anni precedenti messi insieme, pari a circa il 30% di tutte le vendite di veicoli non tradizionali in Cina. Nello stesso periodo, il rivale Tesla ha consegnato 1,31 milioni di auto in Cina.

I nuovi lanci di auto elettriche di lusso amplieranno l’offerta di BYD e dovrebbero alimentare un’ulteriore crescita degli utili, anche se i margini potrebbero risentire della guerra dei prezzi scatenata da Tesla in Cina. BYD, sostenuta da Warren Buffett, sta tentando di espandersi anche all’estero, in particolare in Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Tailandia e Australia.