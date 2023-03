Jack Ma riappare in Cina: Pechino potrebbe porre fine alla stretta sul settore tech

Il fondatore di Alibaba Jack Ma è stato avvistato in Cina dopo aver trascorso mesi all’estero, un potenziale segno che Pechino si sta riavvicinando ai giganti tech dopo un giro di vite di circa 18 mesi.

Ma ha visitato la scuola Yungu di Hangzhou, la città dove ha sede Alibaba, per parlare con gli insegnanti di come fornire istruzione ai bambini nell’era dell’intelligenza artificiale.

La ricomparsa di Ma arriva dopo un intenso giro di vite sul suo impero, iniziato alla fine del 2020 quando Ant Group è stata costretta ad accantonare la sua massiccia quotazione a Hong Kong e Shanghai.Ci sono altri segnali che indicano che Pechino sta allentando alcuni dei suoi vincoli normativi sul settore. Ad esempio, le autorità di regolamentazione hanno concesso licenze per la pubblicazione di giochi stranieri in Cina. E l’azienda cinese di ride-hailing Didi, che ha affrontato un’indagine sulla cybersicurezza da parte delle autorità di regolamentazione ed è stata costretta a cancellarsi dalla Borsa di New York, ha segnalato che sta cercando di espandere la propria attività.