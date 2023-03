Alibaba si divide in sei gruppi autonomi: titolo accelera a +6% nel pre-market

Alibaba schizza nel pre-mercato americano di oltre il 6%. A far da traino la notizia che il colosso cinese si dividerà in sei gruppi aziendali, ciascuno con la possibilità di raccogliere fondi esterni e di quotarsi in borsa, nella riorganizzazione più significativa nella storia del gigante cinese dell’e-commerce.

Ogni gruppo aziendale sarà gestito da un proprio amministratore delegato e da un proprio consiglio di amministrazione. Alibaba ha dichiarato in un comunicato che la mossa è “progettata per sbloccare il valore per gli azionisti e promuovere la competitività del mercato”. La riorganizzazione arriva dopo un paio di anni difficili per Alibaba, che ha dovuto affrontare il rallentamento della crescita economica nazionale e l’inasprimento della regolamentazione da parte di Pechino, con il conseguente azzeramento del prezzo delle azioni per miliardi. Negli ultimi trimestri Alibaba ha faticato a crescere.