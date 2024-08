Borse europee positive, focus su eventi Fed della settimana

Movimenti positivi per le principali Borse europee, fatta eccezione per la Piazza di Londra che si muove in calo. Tra le migliori del Vecchio continente c’è Piazza Affari, con l’indice FTSE Mib che in questo momento sale dello 0,4% a quota 33.404 punti.

Gli investitori continuano a monitorare da vicino le prossime mosse delle banche centrali e in particolar modo della Fed, in uno scenario in cui persiste l’incertezza sulle prospettive dei tagli ai tassi di interesse. Ragione per cui l’attenzione resta rivolta alle dichiarazioni in arrivo dall’evento annuale di Jackson Hole in programma a partire da giovedì fino a sabato, durante il quale interverrà il numero uno della Fed, Jerome Powell.

Ancora una seduta scarna di dati macro. Prima dell’avvio delle Borse europee dalla Germania è arrivato il dato sui prezzi alla produzione. Nel dettaglio, nel mese di luglio i prezzi alla produzione hanno mostrato una flessione annua dello 0,8% dal precedente -1,6% (in linea con le aspettative). Su base mensile il dato ha registrato una crescita dello 0,2% in linea con le attese e la passata lettura.

Nel complesso si guarda ai principali eventi della Federal Reserve (Fed) di questa settimana. A cominciare con i verbali dell’ultima riunione della banca centrale Usa che saranno pubblicati mercoledì, prima del discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole, atteso per venerdì 23 agosto. Eventi che potrebbero portare maggiore chiarezza sulle prospettive di tagli dei tassi di interesse e su cosa aspettarsi dalla prossima riunione della Fed. Secondo lo strumento CME FedWatch, sono pari quasi il 76% le probabilità che il Fomc abbassi i tassi di 25 punti base a settembre.