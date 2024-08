Buyback UniCredit: conclusa la terza tranche del programma

UniCredit ha annunciato che ieri si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinarie avviato lo scorso 24 giugno in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 12 aprile (la “terza tranche del programma di buy-back 2023”).

Nel dettaglio, le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit effettuate nel periodo dal 12 al 19 agosto 2024 sono state pari a 9.264.291 azioni (dato in forma aggregata) al prezzo medio ponderato di 35,3459 euro.

In esecuzione della terza tranche del programma di buy-back 2023, UniCredit ha acquistato un totale di 42.242.975 azioni, pari al 2,58% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 1.500.000.081,14 euro”, si legge nella nota del gruppo guidato da Andrea Orcel aggiungendo che “in conformità con la delibera dell’assemblea degli azionisti del 12 aprile 2024, la società prevede di procedere, entro il termine stabilito dalla predetta delibera, all’annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della terza tranche del programma di buy-back 2023. dell’annullamento verrà data comunicazione al mercato secondo le disposizioni normative e regolamentari applicabili”.