Germania: -0,8% a/a per prezzi alla produzione a luglio

Nel mese di luglio i prezzi alla produzione in Germania hanno mostrato una flessione annua dello 0,8% dal precedente -1,6% (in linea con le aspettative), mentre su base mensile il dato ha registrato una crescita dello 0,2% in linea con le attese e la passata lettura.