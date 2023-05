Borse europee, avvio positivo: attesa per BoE in azione oggi sui tassi

Apertura in rialzo per le principali Borse europee. A Francoforte, il Dax avanza dello 0,27%, mentre il Cac40 di Parigi e il Ftse 100 di Londra salgono rispettivamente dello 0,63% e dello 0,14%.

Sul mercato gli operatori passano ancora al setaccio il dato di ieri dei prezzi al consumo di aprile per gli Usa, che ha mostrato un aumento annuo del 4,9% rispetto al 5% di marzo. Nel pomeriggio in arrivo dagli Usa il dato sui prezzi alla produzione. Dati che finiscono sul tavolo della Fed di Powell che darà poi indicazioni sulle prossime mosse sul fronte tassi.

Tra gli appuntamenti da seguire in giornata c’è la riunione della Bank of England che dovrebbe alzare nuovamente il costo del denaro. Le attese sono per un rialzo dei tassi di 25 punti base al 4,5%. La BoE è l’ultima tra le principali banche centrali a comunicare le decisioni di politica monetaria.