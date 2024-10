Piazza Affari chiude sopra la parità alla vigilia della Bce

Altra seduta mista per le borse europee. a Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,24% a 34.660,00 punti, con Leonardo (+,1%), Telecom Italia (+2,4%) e Saipem (+2%) tra le migliori mentre arretrano Interpump (-1,3%), Italgas (-1%) e Moncler (-1,1%), in un contesto sottotono per il lusso dopo il calo delle vendite di Lvmh.

Negli Usa prosegue la stagione di trimestrali, con i conti di Morgan Stanley migliori delle attese a chiudere una tornata di trimestrali positive per le banche a stelle e strisce.

In Europa, si attende la riunione di domani della Bce, per scoprire se ci sarà l’atteso taglio da 25 punti base. Focus sui toni della presidente Christine Lagarde per capire cosa aspettarci nel prossimo meeting di dicembre.

Intanto, l’inflazione del Regno Unito è scesa sotto il 2% per la prima volta in tre anni e mezzo, rafforzando la prospettiva di tagli dei tassi della BoE.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae ulteriormente a 122 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,40% e il benchmark tedesco al 2,18%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 74 dollari al barile, con focus sull’escalation in Medio Oriente e sull’outlook del mercato, mentre l’oro risale oltre i 2.675 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in discesa a 1,088 e dollaro/yen a 149,7.