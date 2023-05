Petrolio: oggi arriva report Opec, sotto lente dati produzione e prospettive

Tornano gli acquisti sul petrolio dopo i cali della vigilia. Prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, il Wti (riferimento Usa) sale dello 0,4% a 72,8 dollari al barile, mentre il Brent (riferimento europeo) si attesta a 76,7 dollari (+0,3%). Ieri il mondo delle commodity, compreso il petrolio, è finito sotto pressione dopo i numeri dell’inflazione Usa che pongono la questione se la Fed abbia chiuso il suo attuale ciclo di rialzi.

Per quanto riguarda l’oro nero, ricordano gli esperti di ING, il mercato terrà d’occhio il rapporto mensile firmato dall’OPEC in uscita oggi. Un report che includerà i numeri relativi alla produzione di aprile ma anche le ultime prospettive di mercato. Nel rapporto del mese scorso, l’OPEC prevedeva una crescita della domanda di petrolio nel 2023 a 2,32 milioni di barili al giorno, di cui il 94% dovrebbe essere trainato da paesi non OCSE.