Borsa Tokyo -0,13%, a Sidney Block fa il bis del crollo. Futures Usa in lieve rialzo: focus ancora su Yellen

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,13% a quota 27.385,25. Focus sulla borsa di Sidney, dove è quotato il titolo della società di pagamenti americana Block di Jack Dorsey Block, affossato ieri a Wall Street dall’annuncio dello short seller Hindenburg Research, che ha rivelato di avere accumulato una posizione short sul titolo.

Il venditore allo scoperto, Hindenburg Research, lo stesso che ha accusato la galassia Adani di frode fiscale e manipolazione del prezzo delle azioni, ha detto che Block ha favorito attività criminali, gonfiando “in misura significativa” il numero relativo alla base di utenti di Cash App, parametro cruciale della sua performance.

Il titolo Block, quotato anche alla borsa di Sidney, ha segnato subito un tonfo del 20% circa.

Ieri Wall Street ha chiuso positiva: il Dow Jones è salito di appena lo 0,2%, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo dell’1%. Lo S&P 500 è avanzato dello 0,3%. I futures Usa sono in rialzo, salendo tra lo 0,16% e lo 0,18%.

In Asia la borsa di Sidney segna un ribasso dello 0,19%; Hong Kong -0,68%, Shanghai -0,61%, Seoul in flessione dello 0,48%.

Gli investitori continuano a monitorare le parole del segretario al Tesoro Usa Janet Yellen, che ieri si è contraddetta per l’ennesima volta, affermando – dopo aver detto no a una garanzia sui depositi di tutte le banche Usa – che il Tesoro è pronto ad adottare ulteriori misure aggiuntive se giustificate, per mettere in sicurezza il settore bancario. Janet Yellen ha parlato nel corso di una audizione alla Camera degli Stati Uniti.