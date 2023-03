Finale poco mosso a Piazza Affari (-0,15%), Inwit in luce

Giornata incerta per le borse europee, mentre Wall Street recupera terreno dopo le perdite della seduta precedente. Il Ftse Mib di Milano chiude in frazionale ribasso (-0,15%) a 26.482 punti, con Inwit (+5,2%) sostenuta dai rumors su una possibile opa promossa da Ardian, secondo azionista della società. In spolvero anche Terna (+2,7%) in scia ai risultati 2022 e la guidance 2023 sopra le attese. In calo soprattutto Saipem (-3,4%) e Banco Bpm (-3%).

Oltreoceano, gli indici americani rimbalzano trainati dalle big tecnologiche, grazie anche all’interruzione del sell-off sulle banche. Ieri invece i listini avevano scontato le dichiarazioni del Segretario al Tesoro Janet Yellen, che ha escluso sia una garanzia su tutti i depositi delle banche Usa sia la possibilità di innalzare il tetto di garanzia sugli stessi oltre 250.000 dollari.

La Fed, come previsto, ha alzato i tassi di 25 punti base e Jerome Powell ha spiegato che l’inflazione resta troppo elevata, ribadendo la determinazione ad alzare ancora i tassi se necessario. Oggi si sono riunite la Bank of England e la Banca Nazionale Svizzera, che hanno alzato i tassi rispettivamente dello 0,25% e dello 0,5%.

Dall’agenda macroeconomica sono giunti i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, in calo a 191 mila unità, e sulla fiducia dei consumatori dell’eurozona, in peggioramento a -19,2 punti.

Sull’obbligazionario Usa il biennale è sceso al 3,85% e il decennale al 3,43%. Rendimenti in forte calo in Europa, con il Btp al 4,04% mentre e lo spread con il Bund tedesco poco mosso a 185 bp.

Sul Forex, l’euro/dollaro si apprezza a 1,089. Il biglietto verde perde terreno anche nei confronti dello yen, portando il relativo cambio sotto quota 131. Tra le materie prime il petrolio (Brent) viaggia poco mosso a 76,8 dollari.