Bitcoin sbanda a -8% con ritorno risk-off sui mercati e commenti hawkish Fed

Forti vendite oggi sulle criptovalute complice il risk-off tornato sui mercati e ai commenti hawkish di alcuni esponenti Fed. Il bitcoin è arrivato a cedere oltre l’8% sotto quota 22.000$, sui minimi da fine luglio; male anche l’Ethereum che segna quasi -6% a 1.740 $. Cali superiori al 10% per token quali Avalanche, Cardano, Solana e Dogecoin.

Circa 220 milioni di dollari di posizioni in criptovalute sono state liquidate nell’arco di un’ora, con Bitcoin che ne rappresentano circa la metà, secondo i dati di Coinglass.

Ieri diversi esponenti della Fed hanno fatto commenti improntati verso la continuazione della politica aggressiva di rialzo dei tassi per contrastare l’inflazione. In particolare James Bullard si è detto incline a votare per un ulteriore rialzo da 75 pb a settembre dato che ci sono indicazioni relativamente positive dall’economia e un’inflazione molto alta. Crescono intanto le attese per il simposio del Jackson Hall del 25-27 agosto, con il presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà venerdì 26.