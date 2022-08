Just Eat Takeaway: accordo con Prosus che rileva il 33% iFood, esborso fino a 1,8 mld

Just Eat Takeaway ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Prosus per la vendita di una quota pari al 33% di IFood (piattaforma di consegna brasiliana di cui Prosus già detiene la maggioranza). In base ai termini dell’accordo, Prosus metterà sul piatto 1,5 miliardi di euro oltre ad un earnout di 300 milioni per comprare il 33% di iFood che implica una valutazione di 5,4 miliardi per il 100%. Il closing dell’operazione è atteso entro il quarto trimestre 2022.