Dollaro si arrampica ai massimi a sei settimane dopo commenti hawkish membri Fed

La retorica hawkish di alcuni membri Fed riattiva il rally del dollaro Usa. Il Dollar Index è schizzato sui massimi a sei settimane, mentre l’’EurUsd si è riavvicinato alla parità scivolando sotto l’importante soglia di 1,01 (stamattina toccato minimo a 1,007).

Ieri hanno parlato diversi esponenti della Fed e in particolare il falco Bullard si è detto incline a votare per un ulteriore rialzo da 75 pb a settembre dato che ci sono indicazioni relativamente positive dall’economia e un’inflazione molto alta. Posizioni simili della non votante Daly che ha dichiarato che è troppo presto per dichiarare vittoria sull’inflazione e che quindi a settembre un rialzo da 50-75 pb potrebbe essere appropriato. Toni differenti quelli di Kashkari della Fed di Minneapolis che ritiene che il processo di aumento dei tassi frenerà l’economia, rendendo più probabile una possibile recessione.

Crescono intanto le attese per il simposio del Jackson Hall del 25-27 agosto, con il presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà venerdì 26.