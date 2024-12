Beghelli: Gewiss rileva il 75% del capitale, poi Opa finalizzata al delisting

Gewiss ha annunciato di avere sottoscritto con gli azionisti di Beghelli, Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli e Maurizio Beghelli un contratto preliminare di compravendita con cui si è impegnata ad acquistare una partecipazione rappresentativa del 75,04% del capitale sociale di Beghelli ad un prezzo unitario per azione pari a 0,3375 euro. Subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, si legge nella nota, Gewiss promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Beghelli, finalizzata al delisting. Gewiss è assistita nell’operazione da Rothschild & Co come advisor finanziario.