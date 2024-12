Reserve Bank of Australia conferma tassi di interesse

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha confermato il suo tasso di riferimento al 4,35% nell’ultimo incontro del 2024, mantenendo i costi di finanziamento inalterati per il nono appuntamento consecutivo, in linea con le previsioni di mercato.

La banca centrale ha dichiarato che, sebbene l’inflazione generale sia notevolmente diminuita e rimarrà bassa per un certo periodo, l’inflazione sottostante rimane troppo elevata prima di raggiungere il punto medio del 2-3% nel 2026. Il consiglio ha espresso una certa fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso l’obiettivo.

La RBA ha aggiunto che continuerà a fare affidamento sui dati e sulla valutazione in evoluzione dei rischi, inclusi gli scenari geopolitici incerti, per le sue decisioni.