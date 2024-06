Bce-Day: anticipazioni su trend Ftse Mib e borse europee. Occhio a spread BTP-Bund

In attesa del primo taglio dei tassi della Bce dal 2019, il mercato dei futures segnala un avvio positivo per Piazza Affari e le altre borse europee.

Dai dati di IG riportati dal sito della CNBC, emerge che il Ftse Mib è atteso aprire in rialzo di 139 punti, a 34.711 punti, il Cac 40 della borsa di Parigi in progresso di 28 punti a 8.032 punti, il Dax della borsa di Francoforte in crescita di 75 punti a 18.642 punti e il Ftse della borsa di Londra con un guadagno di 27 punti, a quota 8.270.

La decisione sui tassi della Bce è attesa per le ore 14.15.

Alle 14.45 la presidente Christine Lagarde prenderà la parola, rispondendo alle domande dei giornalisti, che cercheranno di capire se ci siano margini perché la banca centrale europea tagli i tassi anche nel prossimo meeting di luglio. Il taglio atteso per la giornata di oggi è di 25 punti base.

Massima attenzione allo spread BTP-Bund, che ieri ha chiuso in ribasso attorno a quota 131 punti, a fronte di tassi sui BTP a 10 anni in calo al 3,80%.