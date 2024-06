Miracolo Nvidia: capitalizzazione sorpassa $3 trilioni e supera Apple. Titolo oltre +3200% in cinque anni

Nuovo record di sempre per il titolo Nvidia, il colosso americano dei chip per l’AI che continua a essere premiato per la sua grande scommessa sul business dell’intelligenza artificiale. Ieri le azioni del gigante sono salite nei massimi intraday fino a 1,224,40, segnando un rally superiore a +5% e balzando così al valore più alto di sempre. Il balzo ha permesso alla capitalizzazione di mercato di Nvidia di superare la soglia dei $3 trilioni, e di diventare il secondo colosso quotato in Borsa a valere di più nel mondo, dopo Microsoft, superando così Apple.

Il titolo Nvidia continua a riportare una performance stellare nel 2024, dopo essere volato dall’inizio dell’anno del 146%, beneficiando della febbre per l’AI esplosa sui mercati.

Alla fine della giornata di contrattazioni della vigilia a Wall Street, la capitalizzazione di Nvidia è risultata pari a $3,019 trilioni, rispetto ai $2,99 trilioni di Apple. Il primo posto è in mano a Microsoft, che vanta un valore di mercato pari a $3,15 trilioni.

Il titolo Nvidia è schizzato di oltre +3.224% negli ultimi cinque anni di contrattazioni.