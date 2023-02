Apertura in rialzo a Piazza Affari, in evidenza Saipem

Partenza positiva per Piazza Affari e le altre borse europee all’indomani del discorso di Jerome Powell e dei rialzi di Wall Street. Il Ftse Mib avanza dello 0,4% in area 27.230 punti, con Saipem ancora in rimonta (+3,5%) in scia al greggio. Il Brent si è riportato in area 84 dollari, sostenuto dalle prospettive sulla domanda cinese e dal calo delle scorte Usa, secondo i dati Api.

Acquisti anche su Stm (+1,7%), Inwit (+1,6%) e Banca Mediolanum (+1,4%). In calo invece Banco Bpm (-1,5%), deboli Iveco (-0,6%) e Unicredit (-0,5%).

Fuori dal listino principale, avanza Pms (+0,8%) dopo i risultati che evidenziano un utile netto di 156 milioni nel quarto trimestre.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 187 punti base con il rendimento del decennale italiano in risalita al 4,22%. Sul Forex, l’euro/dollaro si attesta a 1,075.

Ieri il presidente della Fed ha ribadito la necessità di ulteriori aumenti dei tassi ma non ha represso con forza l’ottimismo degli investitori per un allentamento dell’inasprimento monetario, nonostante il job report oltre le attese di venerdì che ha alimentato la possibilità di persistenti pressioni inflazionistiche.

Dall’agenda macro sono in programma oggi i dati sulle vendite al dettaglio in Italia e sulle scorte all’ingrosso statunitensi.