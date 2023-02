Banca MPS: utile netto di 156 mln nel IV trimestre 2022, stock dei crediti deteriorati lordi scende del 20%

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il quarto trimestre 2022 con un utile netto pari a 156 milioni di euro, a conferma della raggiunta capacità della banca di generare redditività sostenibile. L’utile beneficia della crescita di oltre il 60% del risultato operativo lordo e della riduzione dei costi HR per l’uscita di oltre 4.000 risorse all’inizio di dicembre che a regime nel 2023 consentiranno risparmi per oltre 300 milioni.

L’utile netto dell’intero anno, esclusi i costi di ristrutturazione una tantum per esodi (925 milioni), si attesta a 720 milioni, supportato da un risultato operativo lordo di 989 milioni e da un positivo impatto delle tasse per 425 milioni. Il risultato netto a fine 2022, che comprende i costi di ristrutturazione una tantum connessi alle uscite volontarie, è negativo per 205 milioni.

Banca Mps registra una forte crescita del risultato operativo lordo nel quarto trimestre a 333 milioni (+64,5% t/t e +65,6% a/a) grazie sia al contributo dei ricavi (+15,6% t/t e +16,6% a/a) che ai minori costi (-3,2% t/t e -2,3% a/a). Il risultato operativo lordo dell’anno raggiunge quota 989 milioni (+13,2% a/a e +28% a/a al netto dei proventi da cessione titoli). Il margine di interesse è in significativo miglioramento (+26% a/a), con forte accelerazione anche nel quarto trimestre grazie alla positiva dinamica dello spread commerciale (+54bps t/t e +86bps a/a).

Il cost/income del quarto trimestre scende al 60%, rispetto al 72% nel trimestre precedente ed è già in linea con il target di piano al 2024 (60%). Lo stock dei crediti deteriorati lordi è pari a 3,3 miliardi, in calo di circa il 20% a/a, grazie alla cessione di un portafoglio di 0,9 miliardi e alla continua gestione proattiva delle posizioni. L’NPE ratio lordo è al 4,2% (4,9% nel 2021) e l’NPE ratio netto al 2,2% (2,6% nel 2021), con un incremento a/a della copertura complessiva dei crediti deteriorati al 48,1% e un tasso di provisioning annuo pari a 55 punti base.

Al livello patrimoniale, il Cet 1 ratio Fully Loaded sale al 15,6% (11% nel 2021) che oltre all’aumento di capitale si incrementa di ulteriori 90 bps nel quarto trimestre.