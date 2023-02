Banco BPM: cda propone dividendo cash per azione di € 0,23

Banco BPM ha annunciato, nel comunicato con cui ha diramato i conti del 2022 e del quarto trimestre, che il “Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima

Assemblea dei Soci il pagamento di un dividendo cash per azione di € 0,23, al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare complessivo di € 348,5 milioni; non verrà peraltro effettuato alcun pagamento alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date”.

“Tale distribuzione – prosegue Banco BPM – se approvata dall’Assemblea, avrà luogo il giorno 26 aprile 2023 (payment date) con data di stacco cedola il 24 aprile 2023 (ex date) e record date il 25 aprile 2023. L’assegnazione sarà soggetta al regime fiscale ordinario previsto per il pagamento di dividendi”.

“Inoltre, come previsto dall’art. 5 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di di proporre alla prossima Assemblea dei Soci la destinazione di una quota pari a € 3 milioni dell’utile netto a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse”.

Nel 2022 Banco BPM ha concluso un programma di acquisto di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione ai dipendenti per complessive n. 4.582.640 azioni (pari allo 0,30% delle azioni ordinarie in circolazione) ed un controvalore totale pari a € 16 milioni. A seguito della conclusione di tale programma e tenuto conto delle assegnazioni effettuate ai dipendenti nel corso del periodo, le azioni proprie detenute da Banco BPM al 31 dicembre 2022 ammontano a n. 6.159.480, pari allo 0,41% del capitale sociale.