Angelo Lo Vecchio è il nuovo presidente di The Adecco Group Italia

The Adecco Group ha annunciato che, a partire dal 1° settembre 2024, Angelo Lo Vecchio, attuale Amministratore Delegato di Adecco Italia, assumerà anche il ruolo di Presidente di The Adecco Group Italia. Lo Vecchio succederà a Sergio Picarelli, che continuerà a lavorare su progetti strategici per Adecco APAC & Japan fino alla fine dell’anno, oltre a mantenere la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Adecco in Italia.

Angelo Lo Vecchio è entrato in Adecco nel 2001 e porta con sé una vasta esperienza maturata in oltre 20 Paesi e tre continenti. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Regional President of EEMENA, contribuendo allo sviluppo del business nelle tre GBU presenti nella regione. Nel suo nuovo ruolo, Lo Vecchio riporterà a Ian Lee, President Geographic Regions, e continuerà a riferire a Christophe Catoir, President Adecco, nel suo ruolo di Amministratore Delegato di Adecco Italia.