Ferrari sigla accordo pluriennale con Unicredit per la Formula 1

Ferrari ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con UniCredit, che inizierà il 1° gennaio 2025. La banca collaborerà con Ferrari S.p.A., società interamente controllata dal gruppo, per supportare le attività sportive della scuderia di Formula 1.

Questa notizia arriva pochi giorni dopo che Ferrari aveva comunicato la chiusura di un altro accordo pluriennale con Santander. La casa di Maranello continua così la sua tradizione di partnership con importanti istituti bancari per sostenere le sue ambizioni nel mondo della Formula 1.

In una breve nota, Ferrari ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni per il successo delle sue attività sportive e ha espresso entusiasmo per la nuova alleanza con UniCredit.