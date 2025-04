Immobiliare: in crescita gli acquisti di case più green

Gli italiani comprano sempre più case green. Con i tassi di interesse in calo torna a smuoversi il mercato immobiliare che nel 2024 ha visto una crescita delle compravendite residenziali dell’1,5% e del 5% delle prime case.

E anche per il 2025 le prospettive sono positive, con un’accelerazione proprio per le abitazioni meno energivore, considerati i crescenti costi delle bollette. Così emerge dal Report Fiaip Monitora Italia, elaborato dal Centro Studi FIAIP, su un campione di oltre 600 agenti immobiliari e professionisti del Real Estate, in collaborazione con ENEA ed I-Com, che delinea l’andamento del mercato immobiliare 2024, le previsioni per il 2025 e l’efficientamento energetico degli immobili.

Mercato immobiliare: le previsioni per il 2025

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Da una parte i sei ribassi dei tassi di interesse sui mutui avvenuti negli ultimi otto mesi, i cui effetti reali sono attesi quest’anno, dall’altra un ritrovato desiderio di migliorare la propria qualità di vita e il proprio comfort abitativo. Sono questi i due principali motivi che spingono la crescita delle compravendite residenziali che arriveranno quest’anno a toccare un aumento del 5%, anche per quanto riguarda i valori immobiliari a +2%.

Non solo compravendite. Anche le locazioni residenziali cresceranno del 3%, accompagnati da un ulteriore rialzo medio dei canoni di un +4%, mentre per l’uso diverso dall’abitativo (negozi, uffici e capannoni) si prevede, sia per le compravendite che per le locazioni, una crescita del numero di contratti di un +1%, ma anche dei prezzi dei canoni di un +2%.

“Nel 2024 abbiamo registrato un andamento positivo per il mercato immobiliare, in particolare crescono gli acquisti della prima casa e cresce l’attenzione per le abitazioni meno energivore anche in virtù del costante rincaro delle bollette”, sottolinea il Presidente del Centro Studi Fiaip Francesco La Commare. “Per il 2025, si delineano prospettive positive sia per i sei ribassi consecutivi dei tassi di interesse sui mutui avvenuti negli ultimi otto mesi, i cui reali effetti li vedremo quest’anno, sia per un ritrovato desiderio dei cittadini di migliorare il proprio comfort abitativo”.

Il mercato immobiliare nel 2024

Nel 2024 gli italiani che hanno comprato casa, si sono soffermati sulla qualità energetica dell’immobile (+4%) che si riflette sulla crescita delle compravendite di trilocali in classe C (+32%), D (+10%), E (+16%) rispetto all’anno scorso anche se il maggior numero di transazioni interessi riguarda ancora immobili in classe G (per circa un terzo degli agenti immobiliari). La qualità energetica, nella valutazione della casa da acquistare, non è più all’ultimo posto ma si colloca subito dopo l’ubicazione e la tipologia, a riprova di una maggiore consapevolezza nei cittadini dell’utilità e dell’importanza di avere una casa meno energivora anche in considerazione del caro vita e dei ripetuti rincari energetici nelle bollette.

Uno strumento per orientarsi verso abitazioni meno energivore è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) percepito sempre più dagli acquirenti come valido (+9%). In aumento anche le compravendite di abitazioni indipendenti meno energivore: per le villette a schiera diventano prevalenti le compravendite in classe energetica E (nel 2023 era la F), mentre per le case unifamiliari gli acquisti di case in classi energetiche F ed E superano entrambe la classe G.

Per la prima volta inoltre le abitazioni di pregio maggiormente compravendute sono in classe A1 (13,02%), seppur per poco, rispetto a quelle in classe G (12,78%), segno che il processo di efficientamento energetico per la fascia alta del comparto immobiliare è cresciuto. Così come, risulta particolarmente significativo, il fatto che

Infine, il report mette in luce come la maggior parte degli immobili nuovi compravenduti sono in classe A4 (per il 22% degli agenti immobiliari) mentre la maggior parte di quelli ristrutturati sono in classe B (per il 25% degli agenti immobiliari).