Tasse sugli extraprofitti e crollo in Borsa: martedì nero per le banche?

Non è proprio una buona giornata per le banche italiane. Tra provvedimento governativo, tasse sugli extraprofitti, ci mancava anche il contraccolpo registrato stamane a Piazza Affari, quando la maggior parte delle banche nella prima ora aveva perso tra il 3 e l’11%.

Questo è tutto dovuto anche alla notizia shock (per le banche) di questa improvvisa tassa sulle loro entrate extra, decisa in Consiglio dei Ministri sul decreto Omnibus appena licenziato.

Una decisione che già si sentiva nell’aria da mesi, dal momento che il Governo Meloni stava da tempo caldeggiando l’idea di una tassa sugli extraprofitti in stile Governo Draghi. Inaspettata è stata la percentuale richiesta, più alta rispetto a quella stimata dalle banche.

In conclusione, nella prima ora di Borsa le banche hanno perso circa 10 miliardi di euro. Questa reazione così avversa al CDM è spiegabile dal fatto che molti analisti avevano simulato ad aprile un impatto della nuova tassa sugli extraprofitti decisamente più lieve . Con le disposizioni correnti l’impatto ora sarà peggiore, perché per molte banche significherà dover rinunciare al 10% del proprio utile netto . Oltre al fatto che tale tassa non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Davanti al rischio di dover versare all’erario tra i 2 e i 3 miliardi di euro (per la precisione 2,6 miliardi di euro se limitata alle prime 5 banche nazionali), in mattinata tutte le principali banche nazionali sono andate in rosso. La perdita minore è stata registrata al momento da Banca Generali , con un leggero 2,84%. Ma la performance più violenta è stata quella di Bper , con l’11% di perdita. Rimanendo tra le Top Five, Banco Bpm ha perso il 9%, Intesa Sanpaolo il 7,2%, Unicredit il 5,9%, e Mps il 6,4%.

Una cifra del genere non era prevista dalle banche, anche se, date le condizioni richieste, lo scatto non è così immediato. A scattare immediatamente è stata però Piazza Affari, che alla prima ora di apertura ha portato diverse banche a perdere diversi punti percentuali .

Ad aver colpito è la cifra richiesta come imposta: il 40% sui margini di interesse . Questo 40% scatterà nel caso in cui il margine di interesse del 2022 dovesse “eccedere per almeno il 5%” il valore dell’esercizio 2021. Percentuale che sale ad “almeno il 10%” se si confronta il 2023 col 2021.

Come soluzione non è originalissima. Al momento la Spagna ha adottato un provvedimento simile , una tassa sugli extraprofitti costata alle banche spagnole una super imposta di 3 miliardi. Inoltre il precedente Governo Draghi aveva adoperato un’imposta straordinaria simile per le aziende energetiche, una sorta di patrimoniale sulle imprese. E anche questo Governo aveva già fatto intendere anche prima o dopo l’avrebbe utilizzata, infatti se ne era parlato già nella Legge di Bilancio 2023 .

Lo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , vede in questa proposta un supporto per famiglie e imprese colpite dall’ innalzamento dei tassi BCE , e di conseguenza “dall’innalzamento del costo del denaro“.

Si può parlare di un martedì nero per le banche?

Al momento il ribasso continua alla Borsa di Milano, con il Ftse Mib in calo del 2,2%. Addirittura il rosso si è esteso anche sulle altre piazze europee, con Londra che cede lo 0,7%, Parigi l’1,2%, Francoforte l’1,3%, Madrid l’1,2 per cento.

E tutto per il fatto che la tassa sugli extraprofitti limerà gli utili del 2023. In effetti le Top Five hanno registrato una crescita del 57,6% del margine di interesse. Sono passati da 11,3 miliardi nel primo semestre a 17,81 miliardi di aggregato, secondo i dati calcolati dalla Fondazione Fiba di First Cisl.

Un “super-utile”, che però rischia di venire tagliato notevolmente a seconda della cifra su cui verrà calcolata la tassa. Se ci si baserà solo sul primo semestre, l’aliquota verrà applicata sui 6,51 miliardi di incremento, quindi si avrebbero i citati 2,6 miliardi. Ma nel caso in cui le banche chiudessero l’anno con un raddoppio miracoloso, il versamento raggiungerebbe quota 5 miliardi di euro. Praticamente Natale per tutti, tranne per le banche.

Malgrado tutto, non è comunque un martedì nero per le banche. Ricordiamo che il 13 marzo 2023 le banche italiane ed europee subirono il contraccolpo dovuto al caso Silicon Valley Bank, con una perdita del 4% per Piazza Affari, e oltre 291 miliardi di euro bruciati. E questo con la BCE che rassicurava dell’assenza di alcun contagio nella zona Euro. Inoltre il provvedimento in questione deve ancora approdare in Gazzetta Ufficiale per la conversione in legge. E tra ferie e tempi amministrativi, se ne riparlerà a settembre, con possibili modifiche e limature non agli utili bancari ma alla quota fiscale per il prelievo.