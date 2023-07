Nella giornata di ieri la Banca Centrale Europea, all’unanimità, ha deciso di proseguire nella politica di aumento dei tassi d’interesse. Il tasso sui rifinanziamenti principali adesso risulta essere al 4,25%, mentre quello sui depositi risulta essere pari al 3,75% e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Per settembre è possibile una pausa, anche se non è certa: l’inflazione è in calo. Christine Lagarde ha, comunque, sottolineato che non ci sarà alcun taglio. Ricordiamo che il giorno prima la Fed aveva provveduto ad alzare i tassi d’interesse dello 0,25%, al livello più alto dal 2001.

La decisione della Bce di alzare i tassi d’interesse ha delle ripercussioni dirette sulle rate dei mutui a tasso variabile, per le quali è previsto un nuovo rincaro.

Secondo le simulazioni effettuate da Facile.it e Mutui.it, effettuate prevedendo un rialzo di 25 punti base del costo del denaro, le famiglie si potrebbero trovare di fronte all’ennesimo incremento, con le rate dei mutui che potrebbero arrivare a sfiorare i 742 euro, il 63% in più rispetto all’inizio dello scorso anno.

Nuovi aumenti per le rate dei mutui

L’aumento dei tassi d’interesse andrà ad incidere direttamente sul costo delle rate dei mutui a tasso variabile. Ma non sempre, comunque, il tasso Euribor si muove specularmente rispetto a quello della Bce. Dal mercato, infatti, in questo momento arrivano dei segnali che potrebbero far ben sperare alle famiglie. Nel corso degli ultimi giorni l’Euribor – che è l’indice di riferimento per i mutui variabili – ha iniziato a rallentare la propria ascesa. Questo è, senza dubbio, un buon segnale: in futuro potrebbe arrivare un vero e proprio cambio di rotta.

Stando a quanto si può apprendere dai futures sugli Euribor – che, in estrema sintesi, rappresentano le aspettative di mercato – segnalano che il picco potrebbe arrivare nel mese di dicembre 2023. Nel corso dell’ultimo trimestre, comunque vada, i mutuatari potrebbero vedere le rate stabilizzarsi.

Alcune simulazioni

Ma di quanto sono aumentate le rate nell’arco dell’ultimo anno e mezzo? Ma soprattutto come cambieranno, ora come ora, a seguito dell’ultimo aumento deciso dalla Bce? Per rispondere a questa domanda Facile.it ha provveduto ad analizzare un mutuo a tasso variabile dell’importo di 126.000 euro. Il piano di restituzione previsto è di 25 anni. Il finanziamento è stato sottoscritto a gennaio 2022.

Il TAN – ossia il tasso – di partenza a gennaio 2022 era pari allo 0,67%. La rata mensile risultava essere pari a 456 euro. Nel corso degli ultimi mesi la Banca Centrale Europea ha proseguito nella propria politica di rialzo del costo del denaro per combattere l’inflazione: il tasso del mutuo è cresciuto notevolmente, arrivando a superare il 4,80% nel corso del mese di luglio 2023.

A seguito dell’ultimo aumento dello 0,25%, la rata mensile del mutuo preso in esame è destinata ad arrivare a 742 euro. Questo comporta, per le tasche dei consumatori, una maggiore spesa di 286 euro rispetto a quella iniziale: ossia il 63% in più.

Il picco dovrebbe arrivare a dicembre

Andando a guardare le aspettative dei mercati – l’analisi di Facile.it si basa sui futures sugli Euribor aggiornati al 20 luglio 2023 – nel caso in cui l’Euribor a 3 mesi sfiorasse il suo picco nel corso del mese di dicembre 2023 arrivando al 3,96%, il tasso del mutuo preso in esame potrebbe superare il 5,20%. La rata, a questo punto, sarebbe pari a 752 euro: 295 euro in più rispetto a quella di gennaio 2022.

Facile.it ritiene che tra settembre e dicembre l’aumento dell’indice dovrebbe essere minimo e, con l’inizio del prossimo anno, il trend potrebbe finalmente invertirsi; guardando alle quotazioni di giugno 2024, il tasso del mutuo medio preso in esame dovrebbe scendere al 5%.