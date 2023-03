Bce: nessun rischio contagio per le banche della zona euro

I supervisori della Banca Centrale Europea non vedono alcun contagio per le banche dell’eurozona dalle recenti turbolenze, ha dichiarato una fonte alla Reuters, aggiungendo che ai supervisori è stato detto che i depositi sono rimasti stabili in tutte le banche dell’area dell’euro e che l’esposizione al Credit Suisse è irrilevante. “Sebbene i mercati siano sollevati dal fatto che la banca centrale svizzera sia intervenuta, il sentimento è destinato a rimanere molto fragile, soprattutto perché gli investitori probabilmente si preoccuperanno dell’eventuale impatto economico di una stretta monetaria aggressiva da parte della BCE”, ha dichiarato Frédérique Carrier, responsabile della strategia di investimento di RBC Wealth Management.