Riparte il mercato dei mutui: ecco la “casa ideale” per gli italiani

Usata ma in buone condizioni, con una metratura compresa tra 90 e 109 metri quadrati, molto luminosa, silenziosa e possibilmente dotata di terrazzo o balconi, ma soprattutto con elevati standard di efficienza energetica. Queste le caratteristiche ricercate dal 76% delle famiglie italiane che vogliono comprare un immobile con mutuo, per acquistare o sostituire la prima casa.

A indicarle il borsino mutui acquisto casa, l’osservatorio semestrale curato da MutuiSupermaket e Nomisma per offrire un’analisi completa sul tema mutui in relazione all’acquisto della prima casa e sulle intenzioni di acquisto da parte di privati e famiglie sui prossimi 12-18 mesi.

In questa fase le famiglie si mostrano ancora prudenti nelle intenzioni di acquisto casa, con una domanda che nei prossimi trimestri dovrebbe mantenersi sostanzialmente stabile. Al contempo, però, cresce l’utilizzo del mutuo per sostenere l’acquisto casa e già nel terzo trimestre 2024 la quota di compravendite residenziali finanziate con un mutuo era salita al 44,1%, raggiungendo il valore più alto degli ultimi due anni.

I giovani vogliono comprare casa accendendo un mutuo

Andando nel dettaglio dei soggetti che intendono comprare casa, emerge che sono soprattutto i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che tendono a voler sottoscrivere un contratto di mutuo, visto che considerano l’acquisto di una casa, un’esigenza prioritaria a fronte di risorse economiche disponibili che spesso risultano insufficienti senza il supporto di un finanziamento. E per prepararsi al momento dell’acquisto 9 famiglie su 10 consultano annunci immobiliari online, mentre il 63% utilizza simulatori di rata sui siti di comparazione dei mutui per individuare le migliori offerte.

Considerando invece il momento migliore per chiedere il mutuo, il 40% delle famiglie preferisce attendere di aver individuato l’abitazione desiderata ma 1 italiano su 5 ritiene più opportuno avviare la pratica di finanziamento prima di iniziare la ricerca, anche per definire la reale entità delle risorse disponibili e orientare la scelta in modo consapevole.

I mutui green tra i più ricercati

Secondo la survey realizzata da Nomisma, i fattori più rilevanti che guidano le famiglie nella scelta del mutuo sono la convenienza del tasso di interesse e l’importo della rata mensile. Considerata importante anche la possibilità di finanziare oltre l’80% del valore della casa.

Ma sono i Mutui Green e le agevolazioni ad essi legate al centro degli interessi delle famiglie italiane: nello specifico, il 59% degli intervistati si dichiara alla ricerca di un’abitazione in classe A o B, o che sia ristrutturabile per raggiungere tale classe energetica, in modo da poter richiedere un Mutuo Green a tassi scontati.

Analogamente, i più giovani mostrano un forte interesse per le agevolazioni under 36: il 51% dichiara che la propensione ad accendere un mutuo dipenderà proprio da tali benefici.

Per scegliere il mutuo vince il canale digitale

Dal Borsino inoltre emerge come il canale digitale si conferma lo strumento fondamentale che le famiglie usano per orientarsi sulla scelta del mutuo, scelto dal 61% degli intervistati.

Inoltre il 23% delle famiglie italiane utilizzatrici dei canali digitali preferirebbe sottoscrivere un mutuo completamente online, completando l’intero processo da remoto senza la necessità di recarsi in filiale.

Il canale online inoltre è scelto visto che consente risparmi estremamente significativi: sul periodo 2020-2024 difatti ha permesso di ottenere un risparmio sul mutuo a tasso fisso – in termini di minore TAEG rispetto al TAEG medio di mercato – pari all’1,5% con una punta del 2,2% nel primo trimestre 2023. Ad esempio, un risparmio dell’1,5% su un mutuo di 140.000 Euro in 20 anni equivale ad un risparmio di circa 25.000 euro di interessi. Considerando i mutui a tasso variabile sul periodo 2020-2024 il canale online ha permesso di ottenere un risparmio in termini di TAEG pari all’1,8% con una punta del 3,1% nel terzo trimestre 2022. Un risparmio dell’1,8% su un mutuo di 140.000 Euro in 20 anni equivale a 30.000 euro in interessi.