MiCA: come cambia il mercato delle criptovalute in UE

L’Unione europea ha introdotto il MiCA, il nuovo regolamento sulle criptovalute. Questa importante novità come andrà ad impattare direttamente sul mercato? Ma soprattutto quali sono le regole alle quali dovranno sottostare emittenti e fornitori d’ora in poi?

Il MiCA, acronimo di Markets in Crypto-Assets Regulation, è stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 20 aprile 2023. Il regolamento costituisce una parte fondamentale di un più ampio progetto che non riguarda unicamente il mondo delle criptovalute, ma comprende l’intero settore finanziario-digitale. L’intenzione è quella di sollecitare e favorire l’innovazione, ma soprattutto promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie finanziarie. Non dimenticando, allo stesso tempo, di proteggere i consumatori e cercare di garantire una certa stabilità finanziaria.

MiCA: il nuovo regolamento sulle criptovalute

Perché è così importante il MiCA? Quello che è stato approvato dell’Ue è, a tutti gli effetti, il primo quadro normativo europea che provvede a disciplinare i cripto-asset, tra i quali rientrano anche le più famose criptovalute. È importante sottolineare che siamo davanti ad un regolamento e non ad una direttiva: questo significa, in estrema sintesi, che il MiCA verrà applicato direttamente dai vari stati membri, senza che sia necessario che i vari parlamenti nazionali lo recepiscono.

Che cosa si intende per cripto-asset? Il MiCA, in questo caso, fa riferimento ad una “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Le nuove regole sulle criptovalute all’interno dell’Unione europea, riguardano direttamente:

gli obblighi di trasparenza e informativa relativa all’emissione e all’ammissione alla negoziazione dei vari cripto-asset;

relativa all’emissione e all’ammissione alla negoziazione dei vari cripto-asset; autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi connessi ai cripto-asset . Sotto la lente d’ingrandimento finiranno anche gli emittenti di token collegati all’attività e alla moneta elettronica;

. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno anche gli emittenti di token collegati all’attività e alla moneta elettronica; attraverso delle nuove disposizioni ci sarà una maggiore tutela per i consumatori, soprattutto per quanto riguarda le operazioni connesse all’emissione, alla negoziazione, allo scambio e alla custodia dei vari cripto-asset.

Il compito principale del MiCA sarà quello di rivolgersi a quelle cripto-attività che per il momento non risultano essere normate dalla legislazione vigente all’interno dell’Unione europea.

Gli obiettivi della nuova legislazione

Il Parlamento europeo ha intenzione di regolamentare l’intero universo della finanza digitale, non solo il mondo delle criptovalute. Questo è il motivo per il quale il MiCA fa parte di un pacchetto leggermente più esteso di iniziative: l’obiettivo non è quello di frenare la finanza digitale, anzi. L’intento è quello di sostenerne lo sviluppo, cercando di andare a rafforzare l’innovazione. Allo stesso tempo si vuole garantire la concorrenza e minimizzare i rischi

Questo è il motivo per il quale il pacchetto varato in Europea comprende anche una proposta relativa ad un regime pilota sulle infrastrutture di mercato, che sono basate sulla tecnologia di registro distribuito. È prevista, inoltre, una proposta per la resilienza operativa digitale. Allo studio vi è, inoltre, una proposta per andare a modificare alcune norme dell’Unione europea relative ai vari servizi finanziari.

Gli obiettivi del MiCA, in estrema sintesi, sono i seguenti: