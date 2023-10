Continua a crescere il mercato dell’auto. Secondo i dati resi noti dal Ministero dei Trasporti, nel corso del mese di settembre sono state immatricolate 136.283 vetture: il 22,8% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Complessivamente, da inizio anno sono state vendute 1.176.882 vetture: il mercato ha registrato una crescita del 20,57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri, però, sono in calo rispetto al 2019: è stato registrato un calo del 19,8%.

Stellantis, in questo contesto, cresce. Stando ai numeri resi noti da Anfia, il gruppo ha venduto 44.406 veicoli, il 24,8% in più rispetto al mese di settembre 2022, portando a casa un aumento maggiore rispetto a quello registrato dal resto del mercato.

Allargando lo sguardo e prendendo in considerazione il periodo compreso tra i mesi di gennaio e settembre 2023, complessivamente sono state vendute 1.176.882 auto. In questo caso la crescita registrata è stata pari al 20,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dopo il rallentamento della crescita nei mesi estivi, a settembre il mercato auto italiano torna a registrare un rialzo significativo (+22,8%) – spiega Roberto Vavassori, Presidente di Anfia -. I primi nove mesi dell’anno chiudono con poco meno di 1,2 milioni di unità immatricolate (+20,6% su gennaio-settembre 2022), ancora distanti dai volumi prepandemia (-19,9% rispetto ai primi nove mesi del 2019). Con l’ingresso, oggi, nel quarto trimestre dell’anno, Anfia stima che, nell’intero 2023, il mercato possa raggiungere 1.580.000 immatricolazioni complessive (+20% circa rispetto al 2022). In questo scenario, tengo a ribadire l’importanza dell’accordo su Euro 7 raggiunto lo scorso 25 settembre dal Consiglio europeo Competitività, che ha accettato molte delle osservazioni tecniche e strategiche sostenute da Anfia fin dall’inizio dell’iter – dalle date di entrata in vigore e dalla scelta di mantenere gli attuali standard per i veicoli leggeri, a quella di riportare i test di prova a banco per i veicoli pesanti. Il percorso è comunque ancora lungo e complesso e nelle prossime settimane sarà l’Europarlamento a doversi esprimere sul testo così revisionato. Guardando più strettamente al nostro Paese, le priorità riguardano l’avanzamento del Piano Automotive 2030 insieme a Regioni, sindacati e Stellantis, e la rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni, al fine di renderli più efficaci per la diffusione delle tecnologie green.