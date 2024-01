Carta acquisti rinnovata per il 2024. Ecco come ottenerla

La carta acquisti è stata rinnovata anche per il 2024. Il programma è dedicato alle persone con un’età pari o superiore a 65 anni e ai genitori di bambini con meno di tre anni. Per poter richiedere la carta acquisti è, tuttavia, necessario essere in possesso di determinati requisiti.

Ad annunciare la proroga del programma è stato direttamente il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), il quale ha provveduto ad annunciare che il contributo previsto dalla misura è pari a 80 euro ogni due mesi, che potranno essere utilizzati per effettuare le seguenti spese:

alimentari;

sanitarie;

pagamento delle bollette di luce e gas.

La domanda per poter ricevere la carta acquisti – che è gratuita per gli aventi diritto – può essere effettuata direttamente negli uffici postali, dove è necessario compilare i moduli che sono presenti direttamente sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze. Quanti avessero già ricevuto la carta acquisti nel corso del passato e continuano ad avere i requisiti previsti per poterla ottenere, potranno continuare ad usufruire del contributo previsto senza la necessità di presentare un’ulteriore richiesta.

Carta acquisti: in cosa consiste

La carta acquisti e il relativo programma sono stati istituiti nel 2008. In quell’occasione, il governo Berlusconi aveva creato un fondo alimentato sia da risorse pubbliche sia dalle donazioni effettuate dai privati. Nel periodo compreso tra il 2008 e novembre 2023 due miliardi di euro. Sono riusciti a beneficiare della carta acquisti, anche grazie ad un unico accredito nell’arco di un anno, 5,6 milioni di persone, delle quali 2 milioni erano anziani. Ne hanno beneficiato, inoltre, 3,6 milioni di genitori con dei bambini con un’età inferiore a tre anni.

Per poter accedere a questo contributo è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Le norme che regolamentano l’accesso alla carta acquisti hanno adeguato gli importi del reddito e l’indicatore Isee al tasso di inflazione Istat. A partire dal 1° gennaio 2024, in altre parole, possono accedere alla misura i genitori con bambini minori di tre anni con un indicatore Isee pari a 8.052,75 euro.

La stessa soglie viene applicata anche alle persone che hanno un’età compresa tra i 65 ed i 70 anni: l’indicatore Isee deve essere pari a 8.052,75, mentre l’importo complessivo dei redditi deve essere inferiore a 8.052,75 euro. Leggermente diverse, invece, le soglie per chi ha più di 70 anni: se il valore massimo dell’Isee rimane fermo a 8.052,75 euro, per quanto riguarda l’importo complessivo dei redditi percepiti il valore massimo deve essere pari a 10.737,00 euro.

Come presentare la domanda nel 2024

Dal 1° gennaio 2024 è possibile presentare domanda per poter ottenere la carta acquisti. L’istanza deve essere presentata utilizzando la nuova modulistica messa a disposizione dal Mef sul proprio sito. Dovranno essere rispettati i limiti Isee e reddituali previsti dalla normativa. I moduli possono essere richiesti direttamente presso gli uffici postali e sul sito dell’Inps, di Poste Italiane e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come si devono comportare, invece, quanti sono già in possesso della carta acquisti elettronica? Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti per usufruire del contributo, lo riceveranno senza che sia necessario presentare una nuova richiesta.

Attraverso la card è possibile ottenere degli sconti nei negozi convenzionati, che sostengono il programma. Sarà possibile, inoltre, accedere alla tariffa elettrica agevolata.