Immobili: ecco quando gli italiani preferiscono cercare casa

Complice il nuovo taglio dei tassi di interesse deciso dalla Bce nell’ultima riunione del 6 marzo, che si ripercuote inevitabilmente sul mercato dei mutui, si riaccende l’interesse gli italiani per il mattone.

E che sia un immobile da acquistare o un nuovo spazio da prendere in affitto, gli italiani lo cercano prevalentemente nei primi 3 giorni della settimana. In particolare, il giorno preferito per la ricerca di una casa da acquistare è il mercoledì (che raccoglie il 15,27% delle preferenze totali) mentre per affittarla è il martedì (con il 16,17% delle preferenze). Sono alcune delle principali evidenze raccolte da Immobiliare.it, che ha analizzato le abitudini di ricerca degli utenti sul portale.

Il giorno giusto per cercare casa da comprare o da affittare

Chi cerca per comprare lo fa in orario serale, dopo cena, presumibilmente nella tranquillità famigliare, in modo da poter dedicare un tempo adeguato alla ricerca e alla valutazione dell’immobile ideale, magari anche consigliato da parenti e amici, come sostiene Paolo Sabatinelli, Chief Product Officer di Immobiliare.it. Chi invece è interessato a una casa in affitto, e quindi provvisoria, consulta il portale nei ritagli di tempo, alla fine della giornata lavorativa o di studio, magari sui mezzi pubblici.

Il picco di orario per chi vuole acquistare è alle 21:00 (6,3% delle preferenze totali), mentre chi cerca in locazione lo fa principalmente tra le 16:00 e le 17:00. Ma le percentuali cambiano ovviamente da città a città.

L’analisi per città: da Milano a Roma fino a Napoli

Così si scopre che a Milano chi vuole comprare un immobile si mette davanti allo schermo soprattutto il martedì (15,6% delle preferenze), invece chi preferisce stare in affitto lo fa di norma il lunedì (16,6%). A livello di orario, le 15:00 sono il momento della giornata preferito sia per chi sta pensando di acquistare (6,7%), sia per chi è alla ricerca di una casa in locazione (a pari merito con le 16:00, 6,8% delle preferenze).

A Roma invece si compra casa il martedì e il mercoledì (15,5% delle preferenze, a pari merito) e si affitta il lunedì e il martedì (16,4% delle preferenze, a pari merito).

Il mercoledì è il giorno preferito della settimana in cui consultare il portale se si sta cercando una soluzione in vendita (15,3%) o in affitto (16%) a Napoli. Anche in questo caso ci si collega principalmente alle 16:00 (6,4%) per cercare un immobile da acquistare, e un’ora prima (6,4%) se si vuole invece affittare.

I nottambuli della casa ideale

Infine la ricerca mette in luce come considerando le ricerche nelle ore notturne, si notano dei trend comuni tra le tre metropoli analizzate. Infatti, sia a Milano, che a Roma, che a Napoli le ricerche effettuate tra mezzanotte e le 5 del mattino pesano per il 6% circa di quelle complessive della giornata, andando a eguagliare il volume che si riscontra durante i picchi pomeridiani.