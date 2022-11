Gen Z promuove lo smart working: più relazioni e maggior apprendimento lavorando a casa

Esploso con la pandemia, lo smart working divide oggi il mondo del lavoro tra chi è favorevole e chi è contrario. Tante le indagini svolte e una recente, elaborata dal King’s College di Londra ha dimostrato che il 40% dei giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni con un posto di lavoro nella capitale britannica trova più facile offrirsi come volontario per compiti chiave e fare domande quando si lavora a distanza. Al contrario, i loro colleghi più grandi sono più propensi a considerare lo smart working come un ostacolo all’apprendimento e al networking.

Il sondaggio ha rivelato un divario generazionale al centro del dibattito sul lavoro ibrido nel Regno Unito. Per sostenere il ritorno in ufficio i manager hanno regolarmente sostenuto che il lavoro di persona è fondamentale per imparare sul posto di lavoro, creare legami occasionali e fare carriera in ufficio. Ma i lavoratori più giovani, che dovrebbero essere i più interessati a sfruttare questi vantaggi, vedono le cose in modo diverso. Circa il 20% dei giovani lavoratori afferma che il lavoro a distanza aiuta effettivamente a creare legami con i colleghi.

Lo stato dell’arte in Italia

E in Italia? Nel 2022 il lavoro da remoto nel nostro paese continua a essere utilizzato in modo consistente, sebbene in misura minore rispetto allo scorso anno.