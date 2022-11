Meta licenzia 11mila dipendenti: la lettera di Mark Zuckerberg

“Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di lasciare andare più di 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti”. Inizia così la lettera di Mark Zuckerber, AD di Meta annunciando il maxi piano sui licenziamenti.

“Stiamo inoltre adottando una serie di misure aggiuntive per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali e prolungando il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre” scrive Zuckerberg che aggiunge: “Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è dura per tutti e mi dispiace soprattutto per coloro che ne sono stati colpiti”.

L’AD spiega come funzioneranno i licenziamenti. “Non c’è un modo corretto di procedere a un licenziamento, ma speriamo di farvi avere tutte le informazioni pertinenti il più rapidamente possibile e di fare tutto il possibile per sostenervi in questa fase”. Tutti riceveranno presto un’e-mail che li informerà sulle conseguenze di questo licenziamento. “Successivamente, continua Zuckerberg, tutti i dipendenti interessati avranno l’opportunità di parlare con qualcuno per avere una risposta alle loro domande e partecipare a sessioni informative”.

Zuckerberg dice di considerare i licenziamenti come l’ultima risorsa e hanno deciso di ridurre altre fonti di costo prima di licenziare i collaboratori.

L’AD annuncia che verrà ridotto lo spazio immobiliare, passando alla condivisione delle scrivanie per le persone che già trascorrono la maggior parte del loro tempo fuori dall’ufficio. Nei prossimi mesi verranno introdotti altri cambiamenti di questo tipo per ridurre i costi, insieme al blocco delle assunzioni fino al 1° trimestre del 2023, con un numero limitato di eccezioni.

“Questo è un momento triste e non c’è modo di evitarlo. A coloro che se ne vanno, voglio ringraziarvi ancora una volta per tutto quello che avete messo in questo posto. Non saremmo dove siamo oggi senza il vostro duro lavoro e vi sono grato per il vostro contributo. Per coloro che restano, so che questo è un momento difficile anche per voi. Non solo stiamo dicendo addio a persone con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, ma molti di voi sono anche incerti sul futuro. Voglio che sappiate che stiamo prendendo queste decisioni per assicurarci un futuro solido”.

Credo che oggi la nostra azienda sia profondamente sottovalutata. Miliardi di persone utilizzano i nostri servizi per connettersi e le nostre comunità continuano a crescere. Il nostro core business è tra i più redditizi mai costruiti e ha un enorme potenziale. E siamo leader nello sviluppo della tecnologia che definirà il futuro della connessione sociale e della prossima piattaforma informatica. Svolgiamo un lavoro storicamente importante. Sono certo che se lavoreremo in modo efficiente, usciremo da questa crisi più forti e resistenti che mai.

Nelle prossime settimane vi spiegheremo meglio come opereremo come organizzazione snella per raggiungere le nostre priorità. Per ora, ribadisco ancora una volta la mia gratitudine a coloro che se ne vanno per tutto ciò che hanno fatto per portare avanti la nostra missione. Mark”.