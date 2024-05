In provincia di Milano l’affitto di un bilocale è a misura di single? Il canone di locazione, numeri alla mano, è accessibile solo in alcuni comuni dell’hinterland milanese. A questa conclusione è arrivato Immobiliare.it Insights, che ha confrontato la cifra media dello stipendio medio di un milanese, che potrebbe allocare per l’affitto una somma pari a 652 euro al mese (pari al 30% della busta paga), e le richieste che vengono effettuate per l’affitto di un bilocale nei Comuni che distano un’ora al massimo da Milano con i mezzi pubblici (la distanza dal centro è stata calcolata con i dati dell’Agenzia TPL).

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e scopriamo dove possono prendere in affitto un bilocale in provincia di Milano.

Affitto di un bilocale, dove costa meno

Quali sono i comuni nell’hinterland milanese dove è possibile andare in affitto? Seveso, che dista 30 minuti dal centro di Milano, è il comune più conveniente. Mediamente, viene chiesto per un bilocale 600 euro al mese. L’importo risulta essere inferiore di 50 euro rispetto al budget che è stato ipotizzato dalla ricerca. Una situazione simile è possibile trovare a Magenta, la quale, però, risulta essere più lontana rispetto al centro del capoluogo: servono, infatti, tre quarti d’ora per poterlo raggiungere con i mezzi pubblici. I canoni di locazione, in questo caso, sono pari a 603 euro al mese (in media, ovviamente).

Anche Solaro e Parabiago presentano delle cifre abbordabili per chi ha intenzione di prendere in affitto un bilocale. In entrambi i comuni il canone medio è pari a 611 euro al mese. Qui, però, iniziano ad allungarsi i tempi di percorrenza per raggiungere il centro di Milano: da Solaro sono 50 minuti circa, mentre da Parabiago ne bastano 45.

Risultano essere abbordabili anche Limbiate e Meda per chi sia alla ricerca di un appartamento composto da due camere. A Meda e Limbiate il costo dell’affitto mensile si attesta, rispettivamente a 622 e 619 euro al mese. Da Meda ci vuole una buona mezz’ora per raggiungere il centro di Milano, mentre da Limbiate è necessaria almeno un’ora.

Tra i dieci comuni accessibili per i single c’è anche Cusano Milanino. È il comune meno distante dal centro, mentre il canone mensile per un bilocale si attesta intorno ai 635 euro. Con tre euro in meno, invece, è possibile affittare un bilocale a Cesano Maderno: in questo caso i tempi di percorrenza oscillano tra i 30 e i 40 minuti.

Il budget che un single ha la possibilità di destinare alla locazione di un bilocale risulta essere sufficiente ad affittare un bilocale ad Agrate Brianza e a Nova Milanese: entrambi i comuni distano un’oretta dal centro di Milano e il canone di locazione si attesta poco al di sopra dei 650 euro al mese. Stiamo parlando, a ogni modo, della cifra massima che potrebbe essere allocabile per il canone di locazione.

Dove costa di più

In molti comuni, invece, il reddito medio a disposizione di un single non basta per prendere in affitto un bilocale. In alcuni casi la spesa supera addirittura i 1.000 euro al mese: stiamo parlando di Assago, dove si arriva a spendere 1.050 euro, e Segrate dove la spesa si attesta a 1.030 euro.

In otto comuni i canoni di locazione mensili dei bilocali oscillano tra i 900 e i 1.000 euro. Sono, anche questi, fuori budget per quanti percepiscono uno stipendio medio a Milano. Si tratta di:

San Donato Milanese : 978 euro;

: 978 euro; Pieve Emanuele : 975 euro;

: 975 euro; Novate Milanese : 963 euro;

: 963 euro; Peschiera Borromeo : 941 euro;

: 941 euro; Cernusco sul Naviglio : 936 euro;

: 936 euro; Muggiò : 920 euro;

: 920 euro; Rozzano : 905 euro;

: 905 euro; Baranzate: 901 euro.

In città come Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Monza e Rho il gap tra la disponibilità economica di chi cerca in affitto e quanti hanno un locale a disposizione è alta: nei primi tre comuni vengono richiesti mediamente 858 euro, 855 euro e 847 euro. A Rho la pretesa risulta essere lievemente minore: si attesta sui 774 euro.

Cinisello Balsamo, invece, è più vicino alla sostenibilità: vengono richiesti 700 euro al mese, mentre ad Abbiategrasso, il canone di locazione si attesta sui 662 euro, superando di poco quanto è a disposizione del single.