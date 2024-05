Frodi e truffe: dall’home banking al Buy Now Pay Later, i consigli dei bancari per non cadere in trappola

Frodi e truffe non vanno mai in vacanza e soprattutto in estate, con moltissimi italiani che utilizzano con più frequenza i sistemi digitali per la preparazione e l’organizzazione delle vacanze, il rischio di cadere in una di queste trappole è elevato.

Così Fabi, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, ha stilato una guida con dieci validi consigli per muoversi in tranquillità con servizi bancari online, e-commerce e acquisti a rate, con l’obiettivo di educare tutti gli utenti su come navigare in sicurezza nel mondo digitale, fornendo suggerimenti pratici e facilmente applicabili.

Banche, pagamenti, prestiti: i consigli della Fabi

Seguire una serie di accortezze può ridurre notevolmente il rischio di ritrovarsi vittima di frodi e truffe online, come sottolinea il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ricordando che qualsiasi sospetto va immediatamente comunicato in banca e alle autorità competenti.

“La sicurezza online inizia da noi stessi. Seguire buoni consigli, come i nostri, può ridurre notevolmente il rischio di ritrovarsi vittima di frodi e truffe online. Le lavoratrici e i lavoratori bancari sono a disposizione quotidianamente di tutta la clientela delle banche per dare consigli utili e soprattutto per aiutare chi, purtroppo, subisce frodi o truffe. Qualsiasi sospetto va immediatamente comunicato in banca e alle autorità competenti”, commenta ancora il segretario generale della Fabi.

Ecco di seguito le dieci raccomandazioni della Fabi.