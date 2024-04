Fisco: l’Agenzia delle Entrate e i “promemoria” per i contribuenti nell’App IO

Un promemoria sempre aggiornato delle scadenze e pagamenti fiscali a portata di app? Da ieri è possibile ricevere alcuni messaggi, come l’arrivo di un rimborso fiscale, l’avvicinarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata, direttamente sul telefonino sull’App IO.

L’Agenzia delle Entrate lancia il suo “memo per i contribuenti”, aderendo alla piattaforma realizzata dalla società PagoPA, che consente di ricevere, comodamente in un’unica app sul proprio dispositivo, smartphone o tablet, i messaggi delle pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. In soffitta i messaggi via sms e posta elettronica, che possono prestarsi a campagne di phishing, ossia a comunicazioni false finalizzate a “carpire” in modo fraudolento i dati personali.

Cosa comunica l’Agenzia delle Entrate sull’App IO

Rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate: sono alcuni dei messaggi in forma semplice e chiara che l’Agenzia invia ai cittadini sulle questioni fiscali di maggior interesse. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

Con l’obiettivo di interfacciarsi in modo ancora più semplice e rapido con i cittadini, avvisandoli su date e adempimenti da ricordare, al momento sono attivate due tipologie di notifiche:

“ Comunicazioni per te ”, avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio, come, ad esempio, l’arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione dell’Agenzia o informazioni sull’abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia

”, avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio, come, ad esempio, l’arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione dell’Agenzia o informazioni sull’abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia “Le tue Scadenze”, ossia promemoria, anche in questo caso personalizzati, relativi, ad esempio, all’approssimarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata

Ma dove è possibile scaricare l’app? L’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid.

Alcuni esempi

Per maggiore chiarezza l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche una serie di esempi del tipo di comunicazioni che i contribuenti potranno ricevere.

“Stiamo erogando il tuo rimborso xxxx <tipo tributo> xxxx <anno> sul conto corrente che hai indicato: lo riceverai nei prossimi giorni”

“Il <data> scade il tuo contratto di locazione <ufficio>, <anno>, <serie>, <numero>.

Puoi comunicare all’Agenzia delle entrate la proroga, entro 30 giorni dalla data di scadenza, nella tua area riservata del sito o inviando una comunicazione all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto.

Per maggiori informazioni, visita la tua area riservata sul sito dell’Agenzia”.