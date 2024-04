Btp Valore, arriva la quarta emissione dal 6 al 10 maggio: premio fedeltà sale allo 0,8%

Sta per arrivare la nuova edizione del BTP Valore. E’ il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) a dare l’annuncio ufficiale della nuova emissione, la quarta, del titolo di Stato riservato alla clientela retail. Questa offrirà ai risparmiatori, come sottolinea il Tesoro, l’opportunità di investire in uno strumento come il Btp Valore, sia a coloro che non hanno avuto modo di sottoscriverlo durante il precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato. Questo titolo offre un rendimento minimo garantito, con un sistema di aggiustamento nel tempo, e premia la fedeltà dei risparmiatori che desiderano investire fino alla scadenza.

Dopo il successo della terza emissione, che raggiunse la cifra record di 18,3 miliardi di euro, la quarta avrà luogo dal 6 al 10 maggio, fino alle 13.

Tutte le caratteristiche del nuovo Btp: dalla durata al premio extra finale

Il nuovo Btp Valore avrà una durata di sei anni, con cedole pagate ogni tre mesi e rendimenti prefissati e crescenti nel tempo attraverso un meccanismo “step up” di 3+3 anni; questo funziona che dopo i primi tre anni, i rendimenti dei successivi tre anni saranno ridefiniti e potranno essere solo migliorativi rispetto ai primi tre. Il premio finale extra sarà dello 0,8% per coloro che acquistano il titolo durante i giorni di collocamento e lo mantengono fino alla scadenza. La cifra è più alta rispetto all’ultima emissione, che era dello 0,7%.

Il rendimento minimo garantito per i primi tre anni, come da routine, sarà annunciato il venerdì precedente all’avvio ufficiale del collocamento, e in questa occasione coinciderà con il 3 maggio 2024, e costituirà la base per la determinazione del rendimento definitivo, reso noto ad esito del collocamento.ultim

L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, con la garanzia di ottenere l’ammontare desiderato. Il titolo verrà acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. I sottoscrittori avranno la possibilità di cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, come sempre.

Dalla tassazione alle modalità di acquisto

Come nelle precedenti emissioni, il Btp Valore sarà disponibile esclusivamente per i piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, purché abilitato alle funzioni di trading online. In alternativa, sarà possibile acquistarlo recandosi presso la propria banca o l’ufficio postale dove si possiede un conto corrente con conto deposito titoli.

La tassazione per il Btp Valore sarà al 12,5%, in linea con gli altri titoli di Stato, anziché al 26% come per la maggior parte delle altre rendite finanziarie, e sarà esentasse dalle imposte di successione. Inoltre, in conformità con la legge di bilancio per il 2024, il valore fino a 50.000 euro sarà escluso dal calcolo dell’Isee, una volta completato l’iter di attuazione della misura.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot (mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Dopo il collocamento, il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario, dove potrà essere acquistato e venduto secondo le normali dinamiche di domanda e offerta.

Le precedenti emissioni

L’ultima emissione, ovvero quella di febbraio 2024, è stata un successo Lo tesimoniamo i numeri della raccolta che al termine delle 5 giornate di collocamento ha raggiunto i 18,3 miliardi di euro, di cui ben il 74% collocato tra la clientela retail. Un risultato che non solo ha segnato un nuovo record in termini di valore sottoscritto, ma ha anche il maggior numero di contratti conclusi, ben 656.369 in un unico collocamento di titoli di Stato.

La rilevante partecipazione della clientela retail evidenzia un crescente interesse e fiducia nel Btp Valore come veicolo di investimento accessibile per i piccoli risparmiatori. Un altro dato significativo riguarda la distribuzione geografica degli ordini, con la quasi totalità degli investitori provenienti dal mercato domestico, dimostrando un forte coinvolgimento degli investitori nazionali.

La seconda emissione di ottobre 2023 ha raccolto 17,2 miliardi di euro, mentre la prima, tenutasi lo scorso giugno, ha raggiunto la cifra di 18,2 miliardi di euro, confermando la costante attrattiva e la crescita della popolarità del Btp Valore tra gli investitori.