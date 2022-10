Come risparmiare sulle bollette grazie al Bonus casa

È possibile sfruttare il bonus casa per abbattere il costo delle bollette? Sì, certamente. Alcuni interventi edilizia, per i quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali, danno la possibilità di abbattere i costi energetici: questo permette ai beneficiari di queste agevolazioni di aumentare il valore dei propri immobili, ma anche di risparmiare ogni mese su luce e gas.

Per poter utilizzare i vari bonus, è necessario, però, che le installazioni siano certificate e che, soprattutto, i pagamenti siano tracciabili. Scopriamo quali sono i bonus più importanti che ci possono aiutare a risparmiare sulle bollette.

Bonus casa: pannelli solari e condizionatori

Qualcuno potrà ritenere che i pannelli solari ed i condizionatori non siano proprio alla portata di tutti. Sono ostici, ma soprattutto hanno un costo non indifferente. Sono, però, un ottimo investimento a lungo termine: i pannelli solari da balcone permettono di ottenere l’energia elettrica sufficiente per alimentare un condizionatore. Il beneficio, che è possibile ottenere, è quello di scaldare l’ambiente più in fretta di quanto non farebbe un termosifone.

In questo caso l’acquisto e l’installazione possono rappresentare un costo di una certa importanza. Il risultato finale è quello di riuscire a raffreddare o riscaldare (visto che andiamo verso l’inverno) gli ambienti sostenendo una spesa minima, pari quasi a zero in molti casi. Ma soprattutto con un impatto ridotto al minimo – se non proprio a niente – sulle bollette dell’elettricità.

Una delle soluzioni che si possono adottare è quella di aggiungere una batteria ai pannelli che sono sul balcone. In questo modo sarà possibile sfruttare l’energia di notte o nelle ore in cui manca il sole. Questa soluzione permette di ridurre sensibilmente anche la bolletta del gas, perché si andrà a ridurre l’uso della caldaia.

Utilizzare le termovalvole

Il bonus casa può essere utilizzato anche per installare delle valvole intelligenti, dotate di sensori che danno la possibilità di adeguare la temperatura interna a quella esterna. In questo modo i termosifoni verranno attivati solo e soltanto quando è necessario. Il riscaldamento, in questo modo, potrà essere adeguato all’insolazione e all’ora del giorno. Ma non solo: riscaldano unicamente i locali nei quali sono presenti delle persone.

Quando si parla di valvole intelligenti il mercato è senza dubbio molto ampio. In commercio se ne trovano molte: alcune di queste sono in grado di spegnere automaticamente il riscaldamento nel momento in cui le finestre sono aperte. Inoltre, possono essere dotate di alcune tipologie di sensori e possono essere controllate da remoti. Integrandole direttamente con i condizionatori, sarà possibile, ad esempio, programmarle in modo che si accendano poco prima dell’arrivo in casa.

Bonus casa: si può pensare anche alle tapparelle

Tra i lavori da mettere in cantiere grazie ai vari bonus casa ci possono essere le tapparelle. Non è necessario parlare esclusivamente di chip, quando si vuole parlare di innovazione. In questo caso le tapparelle sono in grado di ridurre al massimo la dispersione di calore: ovviamente è necessario che ci siano anche degli ottimi infissi e che i vetri siano integri. La sostituzione delle tapparelle ha un costo abbastanza abbordabile.

Chi ha un budget maggiore da spendere può optare per un tipo di tapparella che si abbassa o si alza seguendo il sole: in questo modo viene favorito il riscaldamento dei vari locali durante il giorno, ma si mantiene il calore quando arriva la sera.

Ultimo capitolo: lampadine ed elettrodomestici

Il consiglio più semplice, in questo caso, è quello di preferire delle lampadine Led. Il loro costo, sicuramente, è maggiore rispetto alle lampade alogene o fluorescenti. Le lampadine Led hanno una durata superiore e consumano molto meno.

Da non dimenticare nemmeno gli elettrodomestici. Non ha senso cambiarli con l’unico scopo di risparmiare elettricità. Ma, sicuramente, nel momento in cui è necessario cambiarli, è bene valutare l’ipotesi di prodotti che consumano meno, anche se hanno un prezzo più alto rispetto alle aspettative.

Ricordiamo che il bonus casa viene generalmente confermato ogni anno. Possono cambiare, al massimo, aliquote e modalità di accesso. Per il momento non si sa ancora cosa voglia fare il nuovo governo con la prossima Legge di Bilancio: il rischio è che possa essere ridimensionato.