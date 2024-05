Classifica delle città più ricche al mondo vede New York in vetta. Entrano due italiane

Le metropoli milionarie: la classifica di Henley & Partners

Stando a una recente classifica stilata da Henley & Partners, società di consulenza sull’immigrazione, New York è la città che ospita più milionari al mondo. A risiedere nella Grande Mela, infatti, sono 350.000 paperoni, in crescita del 48% rispetto allo scorso decennio (2013-2023). Un abitante su ventiquattro ha un patrimonio a sei zero: la popolazione di New York è pari a 8,2 milioni di persone. Sotto questo profilo i numeri sono senza dubbio migliorati, considerando che fino a dieci anni fa il rapporto era di 1 su 36.

Con il termine milionario, Henley & Partners si riferisce a una persona con un patrimonio investibile liquido che sia pari o superiore a un milione di dollari. Come ricchezza investibile viene intesa quella in contanti o equivalenti, che possono essere convertiti in maniera rapida in banconote, senza che perdano molto valore.

Continuando a soffermarsi su New York, in città sono presenti 60 miliardari e 744 persone che sono in possesso di un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari. Juerg Steffen, amministratore delegato di Henley & Partners, ha spiegato che la capitale finanziaria degli USA ha beneficiato del boom del mercato azionario degli ultimi anni. La ricchezza della Grande mela continua a essere forte, anche se nel corso degli ultimi anni alcuni ultra ricchi hanno deciso di trasferirsi in Florida, alla ricerca di tasse più basse e di restrizioni leggermente meno rigide. Nel 2022 545 persone hanno lasciato lo stato newyorchese e 91.000 di queste si sono trasferite in Florida.

Nella classifica delle città più ricche troviamo The Bay Area, un’ampia zona della California che comprende anche le città di San Francisco, Oakland, Palo Alto e San José. Complessivamente sono presenti 305.700 persone con un patrimonio superiore a 1 milione di euro. Al terzo posto c’è Tokyo con i suoi 298.300 milionari.

Le città italiane

Nella classifica delle città con il più alto numero di residenti milionari ci sono anche due piazze italiane. La città metropolitana di Milano ha conquistato la quattordicesima posizione. Valutati in dollari, sono residenti 104.500 paperoni.

Roma, invece, si classifica al venticinquesimo posto, con 57.600 milionari.

La classifica delle prime quindici posizioni

Andiamo a vedere la classifica completa delle città con il maggior numero di milionari: