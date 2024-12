Capodanno: budget medio di 72 euro a persona. E c’è chi si indebiterà

Archiviato il Natale, è tempo di pensare alla prossima festa in agenda, il Capodanno. Tra menù sofisticati, fuochi d’artificio, viaggi e quant’altro, l’ultimo dell’anno è diventato un evento che richiede una pianificazione attenta delle proprie finanze.

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, in media si spenderà 72 euro a testa, per un totale stimato di oltre 3 miliardi di euro e addirittura l’1% degli intervistati ricorrerà ad un prestito personale per finanziare il cenone di Capodanno.

Capodanno: chi spenderà di più e chi di meno

Secondo i risultati dell’analisi – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta – emerge che la fascia anagrafica che spenderà di meno è quella degli under 25, che quest’anno destineranno al cenone, mediamente, appena 34 euro.

Dall’indagine sono emerse anche delle differenze a livello geografico nelle previsioni di spesa: secondo le stime di Facile.it chi si prepara a spendere di più per il cenone dell’ultimo dell’anno sono i residenti del Sud e delle Isole, con un importo medio che si attesta a ben 97 euro a persona. Budget molto più alto rispetto agli italiani che abitano nel Nord Est e nel Centro Italia che destineranno, rispettivamente, 46 euro e 52 euro.

La spesa destinata ai cenoni quest’anno sarà maggiore rispetto al 2023 visto che il 24% degli intervistati ha ammesso che metterà a budget un importo maggiore. Di contro, ben 2,3 milioni di italiani (12%) quest’anno spenderanno di meno, percentuale che arriva al 25% tra i 35-44enni e addirittura al 30% nel Nord Est.