Canone Rai, dal 2024 cambia tutto. Le nuove promesse

L’obiettivo è quello di togliere completamente il Canone Rai dalla bolletta dell’elettricità. Attenzione, però, non stiamo parlando di una sua completa e totale cancellazione: i contribuenti continueranno a pagarlo.

Con ogni probabilità, verranno introdotte nuove modalità per farlo.

Ad annunciare la cancellazione del Canone Rai dalla bolletta ci ha pensato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, che, nel corso di un evento elettorale, ha affermato di essersi preso una ” responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché’ siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento“.

Canone Rai, verso l’addio nel 2024

Il 2024 porterà finalmente, alla scomparsa del Canone Rai, almeno dalla bolletta dell’elettricità.

La promessa, che era stata portata avanti durante la campagna elettorale, adesso potrebbe diventare realtà. Se non quest’anno, almeno il prossimo.

A fare il punto della situazione ci ha pensato Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di una delle tasse più odiate dai contribuenti italiani, proprio in pieno Sanremo:

il festival della musica miete successo, con ascolti da record, e si iniziano già a calcolare costi, spese e guadagni di un evento così importante. E, puntualmente, si torna a parlare della possibilità di eliminare il canone Rai dalla bolletta.

La nuova proposta targata Giorgetti ne vede l’eliminazione dal prossimo anno: le promesse elettorali – o forse le pressioni che stanno arrivando dall’Unione europea – potrebbero diventare realtà tra dodici mesi.

Premettiamo, comunque, che per il momento siamo davanti solo e soltanto a delle dichiarazioni di intenti.

Non è stato ancora aperto un tavolo di lavoro per capire come reperire i fondi necessari per sostenere economicamente la televisione pubblica.

L’unica cosa certa, fino ad adesso, che Giorgetti si è fatto carico dell’impresa, e che molto probabilmente, dal prossimo anno l’eliminazione del canone Rai dalla bolletta dell’elettricità potrebbe diventare realtà.

Ecco cosa potrebbe cambiare dal prossimo anno

Il canone Rai è nelle utenze dell’elettricità dal 2016.

Sono diverse le motivazioni che hanno portato a questa scelta e sono state dibattute a lungo nel corso degli ultimi anni.

Sicuramente i risultati sono stati evidenti:

l’evasione si è ridotta ai minimi termini, anche perché la bolletta deve essere obbligatoriamente pagata, e, nel frattempo, la Rai ha continuato a mantenere il ruolo di televisione pubblica, pagata dai contribuenti.

Oltre tutto risulta essere la meno cara in Europa.

Nel corso della campagna elettorale era stato promesso di eliminare il canone Rai dalla bolletta:

ad avanzare la proposta era stato Matteo Salvini, leader della Lega.

Una promessa che era stata dettata da alcune motivazioni: 90 euro in più per ogni famiglia, addebitate sulla bolletta dell’elettricità, corrispondono ad una spesa al supermercato. L’inflazione, però, ha comportato un aumento delle spese medie delle famiglie, che adesso arrivano a spendere 300 euro al mese: 90 euro in più all’anno non avrebbero inciso molto sui conti delle famiglie.

Ricordiamo che l’Italia si è impegnata con l’Europa a togliere i cosiddetti oneri impropri dalla bolletta. Il canone Rai è uno di questi: anche se è uno dei più bassi in Europa, viene considerato illegittimo a tutti gli effetti se inserito all’interno della bolletta elettrica.