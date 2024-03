Boom affitti: aumento dell’1,3% a febbraio, +13,9% in un anno. Ecco perchè salgono

Gli affitti sono in costante crescita ed hanno raggiunto un nuovo picco nel corso dell’ultimo mese.

A febbraio è stato registrato un incremento dell’1,3%, con quotazioni che hanno raggiunto un valore medio di 12,9 euro al metro quadrato. A mettere in evidenza questi dati è una recente analisi sui prezzi di locazione condotta dall’Ufficio Studi di Idealista.

Grazie a questo rialzo i prezzi degli affitti hanno registrato un balzo del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Affitti, continua la crescita dei prezzi

Secondo l’ultima analisi effettuata dall’Ufficio Studi Idealista, il mercato degli affitti continua a registrare una tendenza prevalentemente rialzista.

L’unica eccezione è stata registrata a Milano, dove a febbraio è stato segnalato un calo dell’1,1%.

Il capoluogo lombardo, comunque vada, continua a mantenere il primato per i canoni di locazioni più alti in Italia, con una media che si è attestata a 23,3 euro al metro quadrato.

In senso opposto sono gli andamenti registrati nelle seguenti città:

Roma , dove c’è stato un aumento del 4,4%;

, dove c’è stato un aumento del 4,4%; Genova e Bologna : entrambe con un +2,5%;

e : entrambe con un +2,5%; Torino : +2,2%;

: +2,2%; Napoli: +1,8%.

Nella maggior parte dei capoluoghi di provincia italiani la tendenza continua ad essere prevalentemente positiva – almeno in 40 centri su 70 – e i maggiori aumenti degli affitti registrati nel corso del mese di febbraio sono stati registrati a:

Campobasso : +6,5%;

: +6,5%; Pisa : +6,2%;

: +6,2%; Ascoli Piceno: +5,9%.

I canoni di locazione risultano essere in calo nei seguenti capoluoghi:

Latina : -5%;

: -5%; Catanzaro : -4,7%;

: -4,7%; Arezzo: -4,6%.

Come anticipato in precedenza Milano nonostante il calo registrato nel corso dell’ultimo mese, continua ad essere la città più cara con i suoi 23,3 euro al metro quadrato.

Affitti superiori alla media si registrano anche a:

Venezia : 17,4 euro al metro quadrato;

: 17,4 euro al metro quadrato; Bologna : 17,3 euro al metro quadrato;

: 17,3 euro al metro quadrato; Roma : 15,8 euro al metro quadrato;

: 15,8 euro al metro quadrato; Napoli: 14,6 euro al metro quadrato.

Ad offrire i canoni di locazione a condizioni economiche migliori è il Mezzogiorno:

Caltanissetta : 4,6 euro al metro quadrato;

: 4,6 euro al metro quadrato; Vibo Valentia : 5 euro al metro quadrato;

: 5 euro al metro quadrato; Reggio Calabria: 5,5 euro al metro quadrato.

Affitti: perché stanno aumentando

Ma perché il costo degli affitti continua ad aumentare?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato un’analisi effettuata da Nomisma alla fine dello scorso anno, che ha messo in evidenza come le difficoltà riscontrate dalle famiglie a finalizzare l’acquisto di un immobile abbiano fatto crescere l’interesse per il mercato degli affitti.

Secondo Nomisma, infatti, nel 2023 il 7,3% della domanda si sarebbe spostata dall’acquisto all’affitto, accentuando la pressione su un comparto già saturo.

Il potere d’acquisto delle famiglie, in costante calo, e le crescenti difficoltà ad accedere al credito hanno sostanzialmente finito per penalizzare le compravendite immobiliari.

Nel corso dell’anno, comunque vada, non si è ridotto l’interesse per l’acquisto degli immobili, che in Italia ha continuato ad essere su livelli particolarmente alti.