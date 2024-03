Procede a passo spedito il progetto Polis di Poste italiane, grazie al quale sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto presso gli uffici postali dei Comuni con meno di 15 mila abitanti. Una novità importante, che si inserisce in un contesto particolarmente teso e problematico: sono molti, infatti, gli utenti e gli operatori del settore che lamentano la lentezza del rilascio o del rinnovo del passaporto.

Il progetto Polis sembrerebbe, se non altro, uno strumento utile per agevolare i cittadini residenti nei comuni più piccoli. Ma vediamo in cosa consiste questa novità.

Passaporto: si potrà richiedere o rinnovare negli uffici postali

Grazie al progetto Polis di Poste Italiane i cittadini residenti nei comuni con meno di 15 mila abitanti avranno la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto presso un ufficio postale. Il servizio, che partirà in via sperimentale in provincia di Bologna a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza), sarà successivamente esteso in tutto il territorio nazionale.

Lanciato nel corso del mese di gennaio 2024, il progetto Polis punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali. In altre parole diventeranno uno sportello unico in grado di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il servizio sarà reso in 7.000 comuni con meno di 15 mila abitanti.

L’iniziativa è stata finanziata con risorse del piano complementare al PNRR (Dl 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni di euro a carico di Poste italiane.

A seguito di una convenzione firmata tra Poste italiane, ministero dell’Interno e quello delle Imprese e del made in Italy i cittadini che hanno la residenza o il domicilio nei comuni inclusi nel progetto Polis avranno la possibilità di aprire la pratica per richiedere o rinnovare il passaporto direttamente presso un ufficio postale. Non dovranno recarsi in Questura: il passaporto arriverà direttamente a domicilio.

Come effettuare l’operazione

Per richiedere il passaporto sarà sufficiente recarsi al più vicino ufficio postale con un documento di identità valido, il codice fiscale e due fotografie. Sarà necessario pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,60 euro.

Chi dovesse, invece, rinnovare il passaporto dovrà consegnare quello vecchio o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Gli uffici postali sono dotati di una piattaforma tecnologica grazie alla quale gli operatori potranno raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino – come impronte digitali e foto – e provvederanno ad inviare la documentazione agli uffici di polizia competenti. Il nuovo passaporto verrà consegnato a casa del richiedente direttamente da Poste italiane.

Questo è solo uno dei primi servizi che verranno erogati dagli uffici postali. A breve sarà anche possibile far richiesta della carta d’identità elettronica ed usufruire dei vari servizi dell’Agenzia delle Entrate. Queste operazioni potranno essere effettuate direttamente allo sportello o in alcune sale dedicate. O tramite dei totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self.