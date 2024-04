Autisti di elitaxi, filosofi digitali e senior-sitter: ecco le professioni del futuro

Uno dei recenti grandi cambiamenti nel mondo del lavoro è arrivato con il Covid che ha portato alla ribalta il concetto di smart working, facendo emergere la necessità di un nuovo modo di pensare la vita e il lavoro. Da lì si sono ulteriolmente intensificati i cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali, modificando notevolmente le abitudini nel nostro Paese così come nella maggior parte dei Paesi avanzati.

Un cambiamento delle abitudini che porta con sé un cambiamento dei luoghi di lavoro e di vita sociale, in cui si pongono le basi per la città del futuro dove convergono nuove tendenze verso la sostenibilità, la digitalizzazione, la diffusione dello smart working ecc. Ma al tempo stesso le città del futuro saranno caratterizzate da una quota sempre maggiore di persone anziane, sole e a limitata mobilità.

Considerando queste premesse, Randstad Research nel suo rapporto dal titolo “Il lavoro del futuro nella città del futuro” ha individuato le competenze e le nuove professioni associate a questi cambiamenti, offrendo uno spaccato di come potrebbe essere caratterizzato il mercato del lavoro della città del futuro.

Dagli autisti di elitaxi ai controllori del traffico via drone: i nuovi lavori nella mobilità

Per operare nella mobilità del futuro sarà opportuno integrare le competenze tradizionali del settore con la conoscenza delle pratiche direttamente collegate con i temi della sostenibilità. Occorrerà dunque conoscere i diversi tipi di emissioni e le strategie per la loro riduzione, ma non solo. Occorrerà poi integrare competenze di tipo psicologico, studiando i comportamenti umani e quali strategie adottare per modificarli. Tra i lavori del futuro nel tema mobilità, secondo l’indagine troviamo addetti al bike sharing aziendale, addetti alla mappatura e alla diffusione dei punti di ricarica elettrici, autisti di elitaxi e di navette per dipendenti, fino ai controllori del traffico via drone, integratori dei servizi di mobilità urbana, piloti di droni e progettisti di parcheggi di interscambio.

Sostenibilità: addetti ai microchip per cassonetti intelligenti

Il futuro del lavoro in ambito sostenibilità richiede professionisti altamente competenti in grado di elaborare strategie strutturate

e sul lungo termine. Tra le occupazioni del futuro in quest’ambito ritroviamo addetti ai microchip per cassonetti intelligenti, al centro del riuso cittadino, al retail di seconda mano fino agli addetti all’amministrazione del parco immobiliare in disuso, all’efficientamento delle risorse e alla ciclologistica con cargo bike sostenibilità, designer di parchi e verde urbano fino a guardiani delle nuvole e terapisti forestali.

Connettività: dai filosofi digitali ai designer di negozi phygital

I professionisti del domani in ambito connettività potranno servirsi di una sconfinata quantità di informazioni per implementare le attività di monitoraggio, di analisi, di progettazione. Da qui occorreranno competenze stem per sviluppare nuove soluzioni legate agli strumenti, come i visori per la realtà aumentata, ma sarà poi importantissimo che nel campo delle tecnologie si integrino conoscenze di tipo strettamente umanistico, la filosofia, la psicologia, l’antropologia, con uno sviluppo del pensiero critico, della capacità di giudizio, di risoluzione dei

problemi. Tra gli esempi di professioni del futuro legate al trend della connettività troviamo addetti al data strategy per la governance, all’amministrazione di sistemi di gestione a distanza, analisti di big data, architetti di edifici intelligenti fino ai broker delle tecnologie, cyber calamity forecaster, designer di negozi phygital, filosofi digitali, smart waste manager e sviluppatori di app per la gestione dei condomini.

Demografia: dai senior sitter ai terapisti dell’intelligenza artificiale per la salute emotiva

Centrali per le professioni del futuro coinvolte nel trend dei cambiamenti demografici ci sono le competenze di tipo comunicativo. Empatia, ascolto attivo, persuasione: l’invecchiamento della popolazione così come la possibilità di svolgere alcune mansioni di cura ed assistenza da remoto richiedono un forte sviluppo delle capacità interpersonali. Così nel futuro le possibili professioni legate al trend demografico sono quelle di assistenti agli anziani, consulenti delle risorse umane per forza lavoro multigenerazionale, consulenti finanziari per fondi complementari, designer di quartieri per la terza età e di wearables per l’assistenza, educatori per la riqualificazione professionale, esperti in realtà virtuale per il benessere cognitivo, ingegneri bioinformatici per la personalizzazione delle cure mediche, mediatore culturale comunale, senior-sitter fino ai terapisti dell’intelligenza artificiale per la salute emotiva.