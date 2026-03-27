Arriva la benzina a meno di 1 euro: per averla basta fare una piccola modifica alla macchina

Il prezzo della benzina torna a correre e ogni aumento si sente subito, perché incide direttamente su spese quotidiane.

La scena è familiare, quasi ciclica. Il costo del petrolio riprende quota, le tensioni internazionali tornano a pesare — in particolare lungo lo Stretto di Hormuz — e nel giro di pochi giorni il riflesso arriva fino al distributore sotto casa. Prima qualche centesimo, poi scatti più evidenti. E alla fine il conto si presenta sempre allo stesso modo: pieno più caro, spesa settimanale più pesante.

Il punto è che il mercato dell’energia resta estremamente sensibile. Basta un rallentamento nelle rotte strategiche o un segnale di instabilità geopolitica per spingere i prezzi verso l’alto. E quando succede, l’effetto non è teorico: si traduce subito in euro reali, quelli che ogni automobilista vede mentre inserisce la carta o conta le banconote.

In questo contesto, c’è una soluzione che esiste da anni ma resta ancora poco diffusa: l’E85. Non è una novità sperimentale né una tecnologia futuristica. Si tratta di un carburante composto in larga parte da etanolo di origine agricola, miscelato con benzina tradizionale.

Dove è già utilizzato su larga scala, soprattutto nel Nord Europa, il prezzo può scendere anche sotto gli 0,80 euro al litro. Un dato che, confrontato con i listini attuali, cambia completamente la prospettiva. Significa pagare quasi la metà rispetto alla benzina classica.

Ed è qui che emerge il paradosso: mentre i prezzi tradizionali continuano a salire, esiste già un’alternativa concreta per ridurre la spesa. Ma per molti automobilisti italiani resta ancora lontana.

Il risparmio reale per chi guida ogni giorno

Quando si passa dai numeri teorici alla vita quotidiana, il vantaggio diventa più chiaro. Chi percorre circa 13.000 chilometri l’anno — una media piuttosto comune — può arrivare a risparmiare oltre 700 euro. Per chi usa l’auto in modo più intenso, con percorrenze intorno ai 20.000 chilometri, il risparmio può superare i 1.000 euro.

C’è però un aspetto tecnico da considerare. L’etanolo ha un contenuto energetico inferiore rispetto alla benzina, quindi il consumo aumenta leggermente. In pratica, il motore richiede più carburante per ottenere le stesse prestazioni. Ma nei conti finali, il prezzo più basso tende comunque a compensare questa differenza.

Il nodo principale non è tanto il carburante, quanto la compatibilità. L’E85 non può essere utilizzato liberamente su qualsiasi veicolo senza modifiche. Per molte auto a benzina immatricolate negli ultimi anni è possibile installare un kit di conversione, una centralina aggiuntiva che regola l’iniezione e adatta la combustione.

Senza questo intervento, il rischio di danni non è trascurabile: iniettori, valvole e catalizzatore possono usurarsi più rapidamente. Il costo della conversione varia generalmente tra i 650 e i 1.200 euro. Una spesa iniziale che può essere ammortizzata nel tempo, soprattutto per chi utilizza molto l’auto.

Una soluzione ancora poco accessibile

Il limite più evidente, però, resta la distribuzione. In diversi Paesi europei l’E85 è disponibile in modo capillare, mentre in Italia la rete è ancora limitata. Questo significa che, anche volendo, non sempre è facile trovare un distributore che lo offra.

E così si crea una situazione sospesa. Da una parte un carburante tradizionale legato alle oscillazioni del petrolio, dall’altra una possibile alternativa più economica ma ancora poco diffusa. Nel mezzo, milioni di automobilisti che continuano a fare i conti con aumenti difficili da prevedere.

La sensazione è che la direzione sia già tracciata, ma non ancora completata. L’E85 funziona dove è stato adottato su larga scala, ma in Italia resta una possibilità più che una scelta concreta. E finché rimane tale, il problema resta lo stesso: il prezzo alla pompa continuerà a decidere, settimana dopo settimana, quanto pesa davvero spostarsi ogni giorno.