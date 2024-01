Spesa: i supermercati preferiti dagli italiani e i consigli su come risparmiare. Classifiche Altroconsumo

Nonostante il caro vita e l’inflazione pesino sul carrello della spesa, il consumatore italiano resta comunque molto esigente, visti anche i problemi di shrinkflation dei prodotti. Non viene visto quindi solo il costo, ma anche da altri elementi chiave come l’assortimento, la qualità dei prodotti, la velocità e l’efficienza alle casse.

È quello che emerge da un’indagine condotta da Altroconsumo, che ha stilato una serie di classifiche delle catene di supermercati/ipermercati, discount e insegne locali preferite dai clienti. Tra i criteri utilizzati per valutare l’esperienza d’acquisto, il prezzo si conferma come il fattore più rilevante, seguito dalla soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e l’ampiezza della gamma disponibile.

L’indagine condotta da Altroconsumo ha utilizzato un questionario online inviato ai propri soci, i quali hanno valutato fino a due catene di supermercati di cui sono clienti abituali. I dati raccolti provengono da 41.356 diverse esperienze di acquisto, comprese nel periodo tra il 2022 e il 2023. Questi dati sono stati ponderati, attribuendo un peso doppio alle esperienze più recenti. La soddisfazione complessiva è stata valutata su una scala da 1 (pessimo) a 10 (eccellente) e successivamente elaborata per ottenere un indice su base 100 per la classifica.

Le abitudini degli italiani: almeno una volta alla settimana e sempre in presenza

L’analisi delle abitudini di acquisto rivela che la maggioranza degli intervistati (62%) si reca al supermercato almeno una o due volte alla settimana. Al contrario, la spesa online non ha ancora preso il volo, con quasi l’80% degli intervistati che preferisce ancora recarsi fisicamente nel proprio supermercato di fiducia. Il 33% degli intervistati sceglie il punto vendita principalmente per motivi pratici, come la vicinanza a casa o al luogo di lavoro, mentre il 25% lo fa per ragioni economiche, orientandosi verso le insegne più convenienti.

I supermercati più amati dai consumatori

La massima soddisfazione riguardo ai prezzi rappresenta l’elemento chiave che influenza in modo significativo la soddisfazione complessiva nei confronti di una catena di supermercati, seguita da quella per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e l’ampiezza della gamma di prodotti disponibili. Tra le catene preferite, comprese quelle per gli acquisti online, spiccano i noti marchi italiani: Esselunga occupa il primo posto con 79 punti, seguita a soli un punto di distanza da IperCoop. Al terzo posto si posiziona a pari merito NaturaSì, specializzata in alimentazione biologica e apprezzata soprattutto dai consumatori attenti all’ambiente, grazie alla qualità distintiva dei suoi prodotti. Concludono il quintetto Coop (75 punti) e Famila (74).

Esselunga: 79

IperCoop: 78

NaturaSì: 78

Coop: 75

Familia Superstore /Iperfamilia: 74

Interspar: 74

Tigros: 74

Conad Superstore /Spazio Conad: 72

Emisfero: 72

Eurospar: 72

I supermercati locali e discount più amati

Anche i supermercati locali, presenti solo in specifiche regioni, godono di popolarità. Secondo le elaborazioni, la miglior insegna locale è Dem, con diversi supermercati tra Roma e Frosinone, seguita da vicino da Tosano, un gruppo con 19 punti vendita nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine, noti per la loro convenienza prezzi. Per quanto riguarda i discount, Eurospin e Aldi sono i preferiti. La leva principale in questo caso è il prezzo, ma entrambe le catene si distinguono anche per offrire buoni prodotti.

Esaminando più approfonditamente i singoli aspetti considerati per la valutazione complessiva, emergono specifiche eccellenze. NaturaSì mantiene costantemente il primo posto nelle categorie di trasparenza dei prezzi, qualità dei prodotti a marchio del supermercato, tempi di attesa alla cassa, qualità dei prodotti acquistati e qualità della carne. Nel contempo, Tosano si distingue per la sua eccellenza nell’Assortimento e nella Convenienza dei prezzi, mentre VG – il Viaggiator Goloso eccelle nella Qualità dei prodotti a marchio del supermercato e nella Qualità del pesce.

Aumenta la spesa media: i consigli su come risparmiare

In media, la spesa mensile ammonta a 409 euro, registrando un aumento di 27 euro rispetto al 2022. Gli aumenti dei prezzi si fanno notare in modo significativo, diventando ancor più onerosi all’aumentare del numero di persone da sfamare (come evidenziato dalla tabella, l’incremento del costo della spesa cresce in modo esponenziale).

Oltre alla preferenza per una catena di supermercati, è fondamentale adottare strategie per risparmiare e ridurre gli sprechi durante la spesa. Alcuni consigli collaudati includono la creazione di una lista della spesa, stesa dopo aver controllato la dispensa e il frigorifero per valutare cosa c’è e cosa si avvicina alla scadenza. È inoltre consigliabile fare la spesa a stomaco pieno, preferibilmente dopo colazione o dopo pranzo, quando le materie prime sono più fresche.

Infine, in situazioni in cui è necessario acquistare una quantità limitata di prodotti, è consigliabile optare per il cestello anziché il carrello, poiché quest’ultimo tende a essere più grande e può spingere a riempirlo e acquistare più di quanto necessario. Prima di procedere al pagamento, è consigliabile effettuare un ultimo controllo sui prodotti nel carrello, per controllare se è davvero necessario tutto ciò che è stato inserito.