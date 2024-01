Mercato libero, i consigli di Arera e Antitrust per difendersi dalle truffe

Attenzione alle voci del prezzo finale

Normalmente un’offerta telefonica o una pubblicità potrebbe non comunicare il prezzo finale in modo completo. Questo può accadere perché non tiene conto delle possibili variazioni nel tempo, come nel caso di prezzi variabili o offerte a durata limitata. Inoltre, alcune voci aggiuntive in bolletta potrebbero non essere considerate, contribuendo ad aumentare leggermente il prezzo finale.

Fatevi inviare tutti i documenti relativi all’offerta per avere un quadro più chiaro e completo. Questi documenti dovrebbero includere tutti i dettagli, compresi eventuali costi aggiuntivi o condizioni che potrebbero influire sul prezzo finale. In questo modo, il consumatore può esaminare attentamente le informazioni fornite e prendere una decisione informata, tenendo conto di tutte le variabili in gioco.