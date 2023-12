Carta Dedicata a Te prorogata per il 2024: come funziona e a chi spetta

Il Governo ha approvato una proroga dei termini per l’attivazione della Carta Dedicata a Te, la social card elettronica con all’interno un sussidio di 382,5 euro (consegnata lo scorso anno alle famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro e almeno 3 componenti). Somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro di bonus benzina, da destinare all’acquisto di beni alimentari o carburante.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha comunicato la proroga dei termini per l’attivazione della Carta Dedicata a Te. Questo strumento è stato creato per sostenere le famiglie in difficoltà, offrendo un contributo significativo per la spesa alimentare e il rifornimento di carburante.

Carta Dedicata a Te, proroga al 15 dicembre per l’attivazione

Le persone che non sono riuscite ad attivare la Social Card o non hanno effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre avranno la possibilità di attivare la Carta entro oggi. Inoltre, potrebbero essere idonee a ricevere il nuovo bonus benzina.

Il ministro ha evidenziato in una nota il notevole successo della Carta, sottolineando che il 91% delle famiglie beneficiarie ha fatto uso di questo strumento per affrontare le sfide della difficile situazione economica e l’incremento dei prezzi dei beni di prima necessità. Tuttavia, ha proseguito spiegando che su un totale di 1,3 milioni di famiglie beneficiarie, più di 100mila nuclei familiari non sono riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Questo ha reso necessaria la decisione di prorogare i termini per garantire a un numero più ampio di famiglie l’opportunità di beneficiare della Carta Dedicata a Te.

In arrivo una ricarica da 460 euro

Le novità in merito alla Carta Dedicata a Te non si fermano qui: a metà dicembre è prevista una doppia ricarica per i beneficiari, offrendo alle famiglie un contributo di importo maggiore, soprattutto in occasione delle festività natalizie.

Oltre al bonus ordinario di 382,50 euro, si aggiungerà un contributo extra denominato “bonus benzina”, pari a 77,20 euro. Questo importo può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari o di carburante, portando il totale della ricarica a quasi 460 euro. L’integrazione è confermata anche dall’Inps in una nota.

Il “bonus carburante”, aggiuntivo alla Social Card, può essere impiegato sia per la benzina che per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale (come nel caso del bonus trasporti), o per vari generi alimentari e bevande, come specificato dal Masaf.

In prospettiva della fine dell’anno, c’è la possibilità che i titolari della carta possano beneficiare di ulteriori opportunità di risparmio, come sconti aggiuntivi (forse del 15%) presso distributori di carburanti convenzionati, estendendo così i vantaggi per tutti i titolari della carta.

A chi spetta la Carta Dedicata a te

La Carta Dedicata a Te non può essere richiesta direttamente dal cittadino; i beneficiari vengono individuati dall’INPS e dai Comuni. Sono proprio i Comuni a comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e forniscono le istruzioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali.

Per il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale. Gli utenti possono recarsi in qualsiasi ufficio postale per completare la procedura. Inizialmente, il titolare della Carta Dedicata a Te avrebbe dovuto effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, ma i termini sono stati estesi. Chi non è riuscito a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro la data originariamente fissata avrà un’altra opportunità a partire dal 15 dicembre successivo.

Coloro che sfrutteranno la proroga dei termini per l’attivazione della carta avranno poi tempo fino al 31 gennaio 2024 per fare il primo acquisto. Loro e chi prenderà solo il bonus benzina potranno poi spendere il resto del contributo entro il 15 marzo.